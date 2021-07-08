　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

【傳愛的旅程】鏡頭下的生命小巨人

▲▼傳愛的旅程-跨海送愛(跨國送愛)篇。（圖／取自傳愛的旅程）

《跨海送岸》

文／齊怡

每一個弱勢殘缺的孩子，都是上帝的天使，也是我們心疼關懷的對象。透過鏡頭，「東森慈善基金會」也以這些孩子為主角，紀錄下一個個真摯感人的生命故事。從折翼天使、玻璃娃娃、巴掌仙子、罕病孩童到新台灣之子，陪伴他們走過生命中最艱難的時刻，也幫助他們勇敢跨越生命的障礙，追逐自己的夢想。更重要的是透過媒體，經由影像，藉此傳達一份對生命的體悟與尊重，只要有愛、只要我們不放棄，每個孩子都能走出壯闊的一生。

▲▼傳愛的旅程-跨海送愛(跨國送愛)篇。（圖／取自傳愛的旅程）
▲東森慈善基金會邀請《只要我長大》片中主角們歡聚。

《只要我長大》 見證罕病兒的勇氣與成長
在台灣，平均每六十萬個孩子生下來就有不可彌補的缺陷，因著一個基因的小小失誤，他們罹患了各種罕見的遺傳疾病。無奈的是，生命無法重來、更無法全然預知，他們從小就要勇敢面對生命的難題與未知的成長歷程；但他們對生命的熱愛與堅強，以及所散發出來的光與熱，卻是生命教育最真實而深刻的教材。「東森慈善基金會」就以五個罕病孩子的故事為主軸，透過溫馨、紀實的影像風格，拍攝了第一支紀錄片《只要我長大》，希望喚起國人對這些弱勢中的弱勢孩子，多一層認識與接納。

製片小組花費半年時間，逐一拜訪五個個案家庭：這裡面有罹患「進行性肌肉骨化症」的宜臻，最大的夢想是要當獸醫；得了「楓糖漿尿症」的湘婷，但她永遠是部落裡的排灣小公主；「玻璃娃娃」柏伶，每次月考都是班上的第一名，最大的心願就是去一趟法國巴黎，拜訪亞森羅蘋的故鄉；還有「泡泡龍」佩菁和罹患「節結性硬化症」的怡君。他們終其一生都在和生命搏鬥，偶有灰心沮喪，卻從不輕言放棄。「只要我長大」是他們共同的心願，因為每一天都是他們用加倍的勇氣掙來的。從他們的故事裡，我們看到了愛和希望，也見證了勇氣與信心。

▲▼傳愛的旅程-跨海送愛(跨國送愛)篇。（圖／取自傳愛的旅程）
▲來自台灣的孩子在荷蘭重新找到一個家，快樂成長。

《有緣一家人》 關懷跨國收養的台灣棄嬰
「東森慈善基金會」的第二支紀錄長片《My Parents - 有緣一家人》，則以長達一年的時間，忠實紀錄台灣棄嬰在荷蘭快樂成長的故事，以及孩子們長大後在自我認同、尋根尋親中的心路歷程。在重視血緣關係的台灣社會裡，一個孩子的出養，總有著許多辛酸與無奈，而台灣每年約有一百個孩子，因為身體和智能上的缺陷，必須經由跨國收養，飛往陌生的國度，才能找到他們的新家。

面積只比台灣大一點的荷蘭，是全世界第八大出口國，競爭力連年排名世界前十名。當荷蘭把影響力帶到世界各個角落的同時，也敞開心胸、張開雙手，把需要幫助的孩子，帶到荷蘭呵護長大。影片中的九個台灣孩子，就在這個遙遠的鬱金香國度，重新找回他們該有的童年和一個失而復得的家。這其中，有許多感人的故事和揪心的情節，因著一份真心的托付與一份全心的承諾，跨越了種族、距離、膚色與血緣，而讓一個原本殘缺的故事，有了一個完美的結局。

▲▼傳愛的旅程-跨海送愛(跨國送愛)篇。（圖／取自傳愛的旅程）
▲遠赴荷蘭拍攝，用鏡頭忠實紀錄下五個跨國收養家庭的感人故事。

影片播出後，為「台灣天主教福利會」募得了一筆基金，讓這些孩子長大後得以返鄉尋根，認識故鄉台灣，甚或和他們的母親重逢。真摯動人的故事也感動了不少企業，以影片中的孩子為主角，贊助製作公益廣告《珍惜每一個孩子》。《有緣一家人》也入圍《上海電視節-白玉蘭獎》的「最佳紀錄片」，在上海電視台播出。

▲▼傳愛的旅程-跨海送愛(跨國送愛)篇。（圖／取自傳愛的旅程）
▲東森慈善基金會以孩子為主角，製作了一系列真摯感人的紀錄片。

《有一個島》 聚焦離島教育的資源與分配
「東森慈善基金會」的鏡頭也對準離島偏鄉的新台灣之子，拍攝了第三部紀錄片《有一個島》。製作團隊以長達 一年的時間，完整紀錄澎湖離島中的離島的一個小小漁村裡，一群在特殊現實情境之中、特殊婚姻結果之下誕生的孩子，他們所面臨的學習困境與隱憂。

▲▼傳愛的旅程-跨海送愛(跨國送愛)篇。（圖／取自傳愛的旅程）
▲《有一個島》片中四位小小主角，也是島上的「新台灣之子」。

澎湖縣是台灣外籍新娘比例最高的縣市之一，其中面積還沒有一個足球場大的大倉島，也是台灣許多漁村社會的縮影。村民與海為伍、捕魚為生，島上的漁夫和他們娶進門的「外籍牽手」，無力教導他們所生養的孩子，全部仰賴島上唯一的小學和老師一對一開始啟蒙。然而正當熱心的校長和老師一點一滴地填補學前教育的漏洞，學校卻因為學生人數過少，而遭到裁撤。當學校沒了、老師走了，教室也空了，小小的大倉島再也沒有幼稚園、識字班、運動會和畢業典禮，大家這也才驚覺，對這麼一個資源貧瘠又封閉保守的離島，一間小學竟然承擔了這麼多重的角色。

孩子是我們的未來，而教育是最好的投資，讓每一個孩子都有公平受教的機會，讓快樂學習成為夢想的起點，紀錄片裡所要傳達的理念和精神，也讓《有一個島》獲頒教育部《教育影展》的「最佳影片」及「觀眾票選獎」。

▲▼傳愛的旅程-跨海送愛(跨國送愛)篇。（圖／取自傳愛的旅程）
▲從 1234 手把手教起，熱心的校長在大倉島上自辦迷你幼稚園。

善用媒體資源，「東森慈善基金會」期許能透過一個個真摯感人的深情故事，一部部至情至性的紀錄影片，讓孩子們為我們上一堂嚴肅的生命大課，也號召社會大眾伸出援手，共同扶持這些勇敢的生命小巨人。做孩子永遠的守護者，陪伴他們走過生命最艱難的時刻，這是「東森慈善基金會」最重要的使命，也是最甜蜜的負擔。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

ET快訊
健身房開放「幼兒園、補習班卻不行」　教育部曝原因
快訊／江宏傑發聲明：已離婚福原愛！　孩子監護權結果出爐
快訊／指揮中心同意復賽　中職目標7月13日開打
疫苗開打加速！　50至64歲7／16起預約
可以旅遊、健身卻不能上課！　補教業怒轟政府：玩樂比較重要？
胡歌爆上海秘婚！對象是小6歲女星　「圈內人皆知」只剩官宣
海地總統遇刺現場曝光　「身中12槍」從頭到腳都彈孔
台灣「天才童星」在韓國封影帝！　主演電影拚微解封上映

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【傳愛的旅程】鏡頭下的生命小巨人

王令麟捐急診防疫衛星病房與負壓組合病房　柯文哲力讚抗疫企業表率

【傳愛的旅程】讓愛　從台灣出發

【傳愛的旅程】兩岸小天使　散播「快樂」散播「愛」

【傳愛的旅程】天使出動　為兩岸文化交流搭橋

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福 　給防疫英雄最深祝福

【傳愛的旅程】需要在哪裡　東森就在那裡

郭昭巖助環南防疫！　攜手國際扶輪3481地區捐「百萬防疫通道」　

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

歐爸搭訕程瀟..許凱韓文嗆「別動我女人」隊友吃瓜改編《小幸運》虧他們超鬧！

【傳愛的旅程】鏡頭下的生命小巨人

王令麟捐急診防疫衛星病房與負壓組合病房　柯文哲力讚抗疫企業表率

【傳愛的旅程】讓愛　從台灣出發

【傳愛的旅程】兩岸小天使　散播「快樂」散播「愛」

【傳愛的旅程】天使出動　為兩岸文化交流搭橋

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福 　給防疫英雄最深祝福

【傳愛的旅程】需要在哪裡　東森就在那裡

郭昭巖助環南防疫！　攜手國際扶輪3481地區捐「百萬防疫通道」　

群聯6月營收51.23億元　疫情衝擊的產能有望Q3恢復

對抗新冠猝死　微軟、工研院、台大醫院推「血氧即時監測平台」上線　

地震也叫不醒！爸狂搖「昏睡憨柴」沒反應　網聽到本名瞬間懂了

東奧奪牌目標超越上屆1金2銅　體育署期待締造史上最佳

只顧降溫度！台電曝「室內機位置超NG」一堆人都錯：難怪不會冷

回應陸委會「涉港報告」　國台辦：斬斷民進黨當局伸向香港黑手

監視器畫面曝！他騎機車郵局寄信「貫穿落地窗」　全場大驚呆

長榮航空「健康護照平台」明上線　洛杉磯－舊金山航線試辦

徐凱希認了32歲到醫院凍卵！　被質疑「有男友可以直接生」親回應

蔡詩芸66歲「美魔女媽媽」露面！　母女相似度超高曝神基因

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

公益熱門新聞

王令麟捐醫療物資　柯文哲讚企業表率

【傳愛的旅程】讓愛　從台灣出發

助環南防疫！　國際扶輪3481地區捐「防疫通道」　

兩岸小天使　散播快樂散播愛

需要在哪裡　東森就在那裡

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福

傳愛的旅程／鏡頭下的生命小巨人

天使出動　為兩岸文化交流搭橋

共有共好共享　東森業績與公益齊頭並進

東森慈善「愛的早餐」停課不停餐

免費領A餐？部落客實測超感動

創業不是夢　攜手東森贏得新人生

心路攜手全聯　關懷遲緩兒

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

更多熱門

相關新聞

王令麟捐醫療物資　柯文哲讚企業表率

王令麟捐醫療物資　柯文哲讚企業表率

東森直消電商ecKare董事長王令麟秉持「別人做生意、東森做公益」精神，決定捐贈總價近400萬元「急診防疫衛星病房」6間以及「負壓隔離組合病房｣4間，分別提供給臺北市立聯合醫中興院區和忠孝院區。臺北市長柯文哲今親自至中興醫院現場巡視，並與臺北市立聯合醫院總院長黃勝堅及中興院區院長蔡景耀，對王令麟一同表達感謝心意。

【傳愛的旅程】讓愛　從台灣出發

【傳愛的旅程】讓愛　從台灣出發

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

弱勢童暑期物資　慈濟與縣府專車配送

弱勢童暑期物資　慈濟與縣府專車配送

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福

關鍵字：

傳愛的旅程公益愛心雲東森慈善基金會東森文化基金會王令麟公益

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

三級到726！20個場所適度鬆綁

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

小甜甜遭爆月花20萬！發聲明喊告：唬爛造假

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面