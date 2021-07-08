【傳愛的旅程】鏡頭下的生命小巨人

《跨海送岸》

文／齊怡



每一個弱勢殘缺的孩子，都是上帝的天使，也是我們心疼關懷的對象。透過鏡頭，「東森慈善基金會」也以這些孩子為主角，紀錄下一個個真摯感人的生命故事。從折翼天使、玻璃娃娃、巴掌仙子、罕病孩童到新台灣之子，陪伴他們走過生命中最艱難的時刻，也幫助他們勇敢跨越生命的障礙，追逐自己的夢想。更重要的是透過媒體，經由影像，藉此傳達一份對生命的體悟與尊重，只要有愛、只要我們不放棄，每個孩子都能走出壯闊的一生。





▲東森慈善基金會邀請《只要我長大》片中主角們歡聚。



《只要我長大》 見證罕病兒的勇氣與成長

在台灣，平均每六十萬個孩子生下來就有不可彌補的缺陷，因著一個基因的小小失誤，他們罹患了各種罕見的遺傳疾病。無奈的是，生命無法重來、更無法全然預知，他們從小就要勇敢面對生命的難題與未知的成長歷程；但他們對生命的熱愛與堅強，以及所散發出來的光與熱，卻是生命教育最真實而深刻的教材。「東森慈善基金會」就以五個罕病孩子的故事為主軸，透過溫馨、紀實的影像風格，拍攝了第一支紀錄片《只要我長大》，希望喚起國人對這些弱勢中的弱勢孩子，多一層認識與接納。

製片小組花費半年時間，逐一拜訪五個個案家庭：這裡面有罹患「進行性肌肉骨化症」的宜臻，最大的夢想是要當獸醫；得了「楓糖漿尿症」的湘婷，但她永遠是部落裡的排灣小公主；「玻璃娃娃」柏伶，每次月考都是班上的第一名，最大的心願就是去一趟法國巴黎，拜訪亞森羅蘋的故鄉；還有「泡泡龍」佩菁和罹患「節結性硬化症」的怡君。他們終其一生都在和生命搏鬥，偶有灰心沮喪，卻從不輕言放棄。「只要我長大」是他們共同的心願，因為每一天都是他們用加倍的勇氣掙來的。從他們的故事裡，我們看到了愛和希望，也見證了勇氣與信心。



▲來自台灣的孩子在荷蘭重新找到一個家，快樂成長。



《有緣一家人》 關懷跨國收養的台灣棄嬰

「東森慈善基金會」的第二支紀錄長片《My Parents - 有緣一家人》，則以長達一年的時間，忠實紀錄台灣棄嬰在荷蘭快樂成長的故事，以及孩子們長大後在自我認同、尋根尋親中的心路歷程。在重視血緣關係的台灣社會裡，一個孩子的出養，總有著許多辛酸與無奈，而台灣每年約有一百個孩子，因為身體和智能上的缺陷，必須經由跨國收養，飛往陌生的國度，才能找到他們的新家。

面積只比台灣大一點的荷蘭，是全世界第八大出口國，競爭力連年排名世界前十名。當荷蘭把影響力帶到世界各個角落的同時，也敞開心胸、張開雙手，把需要幫助的孩子，帶到荷蘭呵護長大。影片中的九個台灣孩子，就在這個遙遠的鬱金香國度，重新找回他們該有的童年和一個失而復得的家。這其中，有許多感人的故事和揪心的情節，因著一份真心的托付與一份全心的承諾，跨越了種族、距離、膚色與血緣，而讓一個原本殘缺的故事，有了一個完美的結局。



▲遠赴荷蘭拍攝，用鏡頭忠實紀錄下五個跨國收養家庭的感人故事。



影片播出後，為「台灣天主教福利會」募得了一筆基金，讓這些孩子長大後得以返鄉尋根，認識故鄉台灣，甚或和他們的母親重逢。真摯動人的故事也感動了不少企業，以影片中的孩子為主角，贊助製作公益廣告《珍惜每一個孩子》。《有緣一家人》也入圍《上海電視節-白玉蘭獎》的「最佳紀錄片」，在上海電視台播出。



▲東森慈善基金會以孩子為主角，製作了一系列真摯感人的紀錄片。



《有一個島》 聚焦離島教育的資源與分配

「東森慈善基金會」的鏡頭也對準離島偏鄉的新台灣之子，拍攝了第三部紀錄片《有一個島》。製作團隊以長達 一年的時間，完整紀錄澎湖離島中的離島的一個小小漁村裡，一群在特殊現實情境之中、特殊婚姻結果之下誕生的孩子，他們所面臨的學習困境與隱憂。



▲《有一個島》片中四位小小主角，也是島上的「新台灣之子」。



澎湖縣是台灣外籍新娘比例最高的縣市之一，其中面積還沒有一個足球場大的大倉島，也是台灣許多漁村社會的縮影。村民與海為伍、捕魚為生，島上的漁夫和他們娶進門的「外籍牽手」，無力教導他們所生養的孩子，全部仰賴島上唯一的小學和老師一對一開始啟蒙。然而正當熱心的校長和老師一點一滴地填補學前教育的漏洞，學校卻因為學生人數過少，而遭到裁撤。當學校沒了、老師走了，教室也空了，小小的大倉島再也沒有幼稚園、識字班、運動會和畢業典禮，大家這也才驚覺，對這麼一個資源貧瘠又封閉保守的離島，一間小學竟然承擔了這麼多重的角色。



孩子是我們的未來，而教育是最好的投資，讓每一個孩子都有公平受教的機會，讓快樂學習成為夢想的起點，紀錄片裡所要傳達的理念和精神，也讓《有一個島》獲頒教育部《教育影展》的「最佳影片」及「觀眾票選獎」。





▲從 1234 手把手教起，熱心的校長在大倉島上自辦迷你幼稚園。



善用媒體資源，「東森慈善基金會」期許能透過一個個真摯感人的深情故事，一部部至情至性的紀錄影片，讓孩子們為我們上一堂嚴肅的生命大課，也號召社會大眾伸出援手，共同扶持這些勇敢的生命小巨人。做孩子永遠的守護者，陪伴他們走過生命最艱難的時刻，這是「東森慈善基金會」最重要的使命，也是最甜蜜的負擔。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實