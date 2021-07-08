病毒攻擊睪丸、損害血管！新冠後遺症恐害不舉　醫：會維持數月

▲醫生發現，不少男性在感染新冠後，都出現性功能障礙。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自推特／@pendekarmlayu）

記者葉睿涵／綜合報導

全球目前已有超過1.85億人感染新冠肺炎，儘管有1.6億人已痊癒，但仍有不少患者難逃「新冠長期症狀」（Long COVID）的後遺症，最近更有醫生指出，曾罹患新冠肺炎的患者，血管可能會出現發炎現象，進而導致血管損害，引發勃起功能障礙（erectile dysfunction）。

據《洛杉磯時報》等外媒報導，泌尿科醫師伯格隆德（Ryan Berglund）透露，他最近有部分男性病患在感染新冠後，出現性功能障礙。儘管目前未有直接證據顯示，新冠肺炎與男性不舉有關，但他認為，這是一個非常值得研究的問題。

羅馬托維加塔大學醫學教授賈尼尼（Emmanuele Janini）指出，他對於新冠會帶來性功能障礙的後遺症，一點都不感到意外，而且男性不舉極有可能是「新冠長期症狀」，並在患者首次感染新冠後，持續出現長達數月。

▲醫生指出，新冠會導致血管受損、血氧降低、睪丸間質細胞減少，這都是造成男性不舉的可能性之一。（示意圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）

賈尼尼分析，這是因為新冠肺炎會導致血管發炎或降低血氧程度，進而對陰莖的血管，甚至整個心血管系統產生傷害，而影響勃起功能；由於人類只能靠血液流動來產生勃起，不能像其他哺乳類動物一樣，陰莖中有骨頭可以幫助勃起，因此「任何可能影響動脈輸送足夠血液到陰莖的事都可能導致不舉」。

賈尼尼也指出，新冠肺炎也有可能「攻擊」睪丸間質細胞，導致男性製造睪固酮的功能降低，性慾也跟著受影響。不過，2位醫者都認為，目前的研究數據還不足以證實，男性出現性功能障礙與他們罹患新冠肺炎有直接關係，因此學界應該進行更多研究，以了解這個問題的嚴重程度。

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