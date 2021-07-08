LIVE／三級延長「微解封指引」出爐　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心今日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。國內本土疫情稍有趨緩，但地方政府大多對解除三級警戒後「人流跨區移動」仍有疑慮，三級擬再延長兩週至7月26日。不過，7月12日後預期「微解封」，各項管制鬆綁指引將於記者會上公布。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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三級警戒從5/19起至今已經實施超過一個月，民眾漸漸已經關不住，盼著7/12可以解封降級。陳時中多次透露在研議相關開放作為，昨日記者會中也再度表示，目前很多縣市疫情相對穩定，雙北熱區個案數也逐漸減少，幾個比較熱的點，經過大規模篩檢和匡列隔離，現在也相對安全。

陳時中說，希望在7/12之後能有好的預防措施，再加上應變能力，在高強度管制下，才能走向比較開放的路，現在只能根據目前疫情做判斷，最終還是要看7/12整體疫情情況，才能做決定，不過基本上，餐廳內用某種程度放寬，的確是目前規劃方向。

而針對餐廳開放程度，陳時中表示，一直強調疫情要控制住，現在是根據原來等級分類去做調整，但做調整中，當然還會有些嚴格要求，餐飲要開放內用，當然包括距離、隔板、非公用餐具都會要求。另外，量體溫、清消都是最基本的，一定要做得到，無法做到就只能外帶，做得到當然就可以，希望大家能夠及早做相關準備。

根據《ETtoday新聞雲》掌握，今日確診數再度創下三級警戒以來新低，但地方政府大多對解除三級警戒後「人流跨區移動」仍有疑慮，行政院綜合各方意見後，拍板再延長兩週至7月26日。院長蘇貞昌上午在院會中提到，警戒要延長，就要做出明確規範；鬆綁要適度，就要做出明確指引；請各部會就指揮中心所訂，規範詳細，讓民眾知道才可以到位、明白。