喊話北京　美國務院：武力改變現狀是嚴重錯誤

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

白宮印太事務協調官康貝爾正告北京，若對台灣採取動作會是「災難性的」。美國國務院今天表示，美國對台承諾堅若磐石，支持和平解決兩岸議題，若以武力改變現狀會是嚴重錯誤。

康貝爾（Kurt Campbell）6日出席美國智庫活動表示，美國與國際社會之所以對北京近年對香港作為明確表達不滿，是感覺中方藉此盤算日後如果對台灣出手，國際社會會如何回應。他正告北京，此種作為將會是災難性的。

針對美方是否會持續釋放類似訊息，抑或是傳達更清晰的嚇阻訊號，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上表示，美國會以符合台灣人民長期心願與最大利益的方式，持續支持和平解決兩岸議題。

普萊斯說，美方多次敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並進行有意義對話。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也不斷強調，任一方若試圖以武力改變現狀，會是個嚴重錯誤（profound mistake）。

他說，美國對台灣承諾堅若磐石，也相信這份承諾有助維持台灣海峽與廣泛區域的和平與穩定。40多年來，美國政策維持一致，其「一中政策」以台灣關係法、三個公報與六項保證作為指引，這並未改變。

普萊斯又說，美國數月前公布新版對台交往準則，這份文件讓美方能夠以符合「一中政策」、台灣關係法、三個公報與六項保證的方式，深化與台灣人民的夥伴關係。

這份4月9日公布的新版對台交往準則，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台灣官員會晤。除了雙十國慶外，美國官員也能出席雙橡園舉辦的活動。