美聯準會公布會議紀錄　美股收漲標普那指創新高

華爾街股市上週創下新高後，由於金融股等和經濟成長關係最密切的一些類股投資人獲利了結，道瓊工業指數和標準普爾500指數今天都下挫，但以科技股為主的那斯達克指數收在新高。台積電ADR漲0.96%、收120.05元。