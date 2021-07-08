美聯準會公布會議紀錄　美股收漲標普那指創新高

▲美股今天收紅，其中標普及那指雙創新高。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約7日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）公布上次會議紀錄，顯示將有政策變化，但非迫在眉睫，而市場消化了這項會議紀錄，美股今天收紅，其中標普及那指雙創新高。
道瓊工業指數終場上揚104.42點或0.30%，收在34681.79點。
標準普爾500指數上漲14.59點或0.34%，收在4358.13點。
以科技股為主的那斯達克指數揚升1.42點，或0.01%，收在14665.06點。
▲美股今天收紅，其中標普及那指雙創新高。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約7日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）公布上次會議紀錄，顯示將有政策變化，但非迫在眉睫，而市場消化了這項會議紀錄，美股今天收紅，其中標普及那指雙創新高。
道瓊工業指數終場上揚104.42點或0.30%，收在34681.79點。
標準普爾500指數上漲14.59點或0.34%，收在4358.13點。
以科技股為主的那斯達克指數揚升1.42點，或0.01%，收在14665.06點。
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