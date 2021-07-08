　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

數萬貽貝「熱到熟」！加拿大飆破50度　海邊驚見「10億隻生物」屍體

▲▼ 貽貝,蛤蜊,貝類。（示意圖／shutterstock）

▲加拿大西岸卑詩省（British Columbia）海邊躺滿貽貝屍體。（示意圖／shutterstock）

實習記者高琳景／綜合報導

加拿大西岸卑詩省（British Columbia）近期受到熱浪侵襲，當地多日出現近攝氏50度的高溫，不僅奪走數百條人命，也燒毀不少土地，就連海邊也出現數以萬計的海洋生物屍體，飄散著濃濃腐爛味。研究人員查看時。被滿地的貽貝、海星嚇壞，粗估逾10億的海洋生物死亡。

根據《CBC》報導，哥倫比亞大學海洋生物學家克里斯．哈雷 （Chris Harley）提到，6月下旬走在溫哥華基斯蘭奴海灘 （Kitsilano Beach）時，聞到了陣陣腐爛味，海灘上鋪滿了數以萬計的貽貝、蛤蜊、海星和蝸牛，讓他直呼「非常震驚」。

▲▼加拿大,熱浪。（圖／路透）

▲加拿大民眾紛紛到海邊避暑。（圖／路透）

哈雷和研究團隊上周末在溫歌華海岸邊，用紅外線測得了攝氏50.7度的高溫，粗估這波熱浪可能熱死了超過10億隻棲息在海岸的演海生物。

而被海邊的腐屍味嚇到後，他們同樣在卑詩省海岸邊發現數以萬計被熱死的貽貝，哈雷說，「死掉的貽貝殼內還附有死肉」，還包括了海星、藤壺等生物屍體。哈雷提到，貽貝和蛤蜊具有協助過濾海水的功能，因此這次的事件會短暫影響水質。

哈雷表示，生活在陸地和海洋交匯處的貽貝等潮間帶動物，可以在短時間內承受30多度的高溫，但酷熱加上午後的海水乾潮，一次僅能維持6小時。他形容，那些貽貝就像「還在學走路的幼童，卻被關在車內，只能等待父母回來。」

哈雷也指出，「雖然貽貝可能會在在1、2年內恢復，但因為氣候變化的關係，讓熱浪更加頻繁的發生，甚至更嚴重。」最終，海岸邊上那些濾食性動物，可能無法達到我們期待的數量。

ET快訊
BMI≧30列「第9類」優先打疫苗　指揮中心再附1條件
快訊／信義區某社區驚傳墜樓！　躺中庭無生命跡象
等到了！劍湖山世界、遠雄海洋公園宣布7／13開園
陳其邁喊話「縣市先打完就先領疫苗」：要等速度慢的同學不太好
微解封剛宣布　武陵農場電話被灌爆！福壽山農場秒湧逾10組客人
環南被設局「沒開工作會議」　柯文哲酸中央：有政府只作秀？
健身房禁止器材混用　網懵了「自己帶跑步機」？教育部給答案
快訊／新北開放65歲以上施打莫德納！　3圖看預約時間方式
快訊／環南市場攤商1家9人全確診　便當店老闆借廁所也染疫
宜蘭順時中微解封！雙北仍有確診案　16風景區及水域仍封閉
快訊／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株基因序列出爐
賣場微解封開放美食區「好市多不跟進」！家樂福6規定迎客
快訊／北市疫情延燒「能如期微解封」？　柯文哲回應了
超商開放內用規定公布！　關東煮、茶葉蛋不得自取
快訊／柯文哲宣布：北市開放65歲↑明起預約打疫苗
快訊／社區藏黑數！　北市7醫院免費PCR「16人確診」
快訊／中央宣布712微解封「跟進嗎？」　柯文哲：還要討論一下
運動場館開放「3對3鬥牛可以嗎」？指揮中心2理由打槍　網友失
新北6月火葬暴增！「新冠死亡數」遭疑蓋牌　市府回應了
快訊／環南市場2度大規模PCR　柯文哲：1工作人員確診
快訊／712微解封　陳其邁公布「8字原則」
快訊／北市+14「萬華區最多」 12區確診數曝光
快訊／台中「調整型微解封」　盧秀燕：33夜市2階段復業
LIVE／北市+12全國最多！「去環南被設局」炸鍋　柯文哲最
快訊／雨來了！　中南部、大台北注意午後雷雨彈
7月不能衝海邊！　海域場所、沙灘一律不開放
侯友宜報好消息！新北社區篩檢再創「0陽」　感染控制中
補習班、幼兒園續停課！　地方媽媽崩潰：健身房憑什麼開放？
快訊／侯友宜率先宣布順時中　新北三級延長遵照CDC指引
要拼7／26降級！　陳時中：這才是我們真正目標
等車能吃飯了！雙鐵「非付費區」開放飲食　僅供套餐限吃1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩4個月甩肉20公斤！　專家：錶帶都鬆一圈

少女自拍墜河...2姊妹下水救人也失蹤　家屬心碎撈出3具浮屍

她晃34FF豪乳「男生眼神想吃我」　親曝最大煩惱：單身7年沒人追

數萬貽貝「熱到熟」！加拿大飆破50度　海邊驚見「10億隻生物」屍體

美西熱浪奪走奧勒岡州107命　華盛頓州的西雅圖高達42度

「美國可能軍事介入」海地總統遇刺恐陷動亂　聯合國召開閉門會議

澳少年夜闖91歲老婦深閨　壓在床上「摸摸」逞慾！性侵未遂被逮

Vera Wang無p照曝光！眼眶凹陷+老態盡現　網崩潰：美魔女是假的

老爸右手拿酒「左手放開女兒」接棒球！　超狂13秒影片瘋傳

病毒攻擊睪丸、損害血管！新冠後遺症恐害不舉　醫：會維持數月

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

金正恩4個月甩肉20公斤！　專家：錶帶都鬆一圈

少女自拍墜河...2姊妹下水救人也失蹤　家屬心碎撈出3具浮屍

她晃34FF豪乳「男生眼神想吃我」　親曝最大煩惱：單身7年沒人追

數萬貽貝「熱到熟」！加拿大飆破50度　海邊驚見「10億隻生物」屍體

美西熱浪奪走奧勒岡州107命　華盛頓州的西雅圖高達42度

「美國可能軍事介入」海地總統遇刺恐陷動亂　聯合國召開閉門會議

澳少年夜闖91歲老婦深閨　壓在床上「摸摸」逞慾！性侵未遂被逮

Vera Wang無p照曝光！眼眶凹陷+老態盡現　網崩潰：美魔女是假的

老爸右手拿酒「左手放開女兒」接棒球！　超狂13秒影片瘋傳

病毒攻擊睪丸、損害血管！新冠後遺症恐害不舉　醫：會維持數月

宋江看自己演火辣床戲驚呼：怎麼這麼色　下一秒狂按重播3次～

免寫健康聲明紙本！長榮航空今起可用APP填　明試行電子健康護照

半導體業績旺！晶呈6月營收6163萬元　創今年單月新高

轟中央買疫苗意識型態反遭綠營嗆　柯文哲再批：不要搞得像義和團

台中房市黑馬區衝出　透天僅西屯半價搶中科客

歐股早盤全數翻黑！法股跌近2％　德股重挫逾200點

BMI≧30列「第9類」優先打疫苗！指揮中心：要有肥胖症證明

等到了！劍湖山世界、遠雄海洋公園宣布7／13開園

貝萊德看空美國公債　並將美股評級從「增持」降至「中性」

許志豪化身司機帶爸打疫苗　暖心大讚：規劃的真好！

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

國際熱門新聞

睡覺臉癢癢　女眼球被老鼠啃咬

總統接班人已病逝　海地宣布戒嚴

夜襲暗殺海地總統　影片曝光！

富商遇死劫！嫩妻痛哭「全是演戲」

海地總統遭暗殺　總理：兇手是外國份子武裝突擊隊

即／創疫情以來紀錄！南韓單日暴增1275例

印尼科興疫苗試驗科學家　死於新冠肺炎

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

海地刺殺總統兇嫌　多人已落網！

海地第一夫人喪夫又重傷　將送美治療

男警懷疑妻子外遇　跟蹤發現上了已婚同事的車

Vera Wang老態無p照曝光！網崩潰：美魔女是假的

台大醫院疫苗站外有亮點　外媒記者大讚

全球確診死亡破400萬　世衛：別太早解封

更多熱門

相關新聞

熱浪襲奧勒岡州釀107死　

熱浪襲奧勒岡州釀107死　

全球暖化日益嚴重，各國氣候出現異常。熱浪除了席捲北歐、加拿大數週，近期美國西部也受到侵襲，多州已打破歷史高溫紀錄，奧勒岡州（Oregon）法醫辦公室更指出，目前已超過百人死亡。

她機場邊割草　竟遭飛機撞死

她機場邊割草　竟遭飛機撞死

熱浪襲北歐　芬蘭飆出近34度高溫

熱浪襲北歐　芬蘭飆出近34度高溫

加拿大西部71萬次雷擊焚毀小鎮

加拿大西部71萬次雷擊焚毀小鎮

加拿大爆冷無緣奧運　威金斯樂觀看待

加拿大爆冷無緣奧運　威金斯樂觀看待

關鍵字：

加拿大熱浪貽貝Chris Harley

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

三級到726！20個場所適度鬆綁

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

小甜甜遭爆月花20萬！發聲明喊告：唬爛造假

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面