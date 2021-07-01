鮮肉男「肌情炸地瓜球」　她逛夜市羞炸！內行曝地點：超好吃

▲帥老闆炸地瓜球，讓原PO戀愛了！（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

不忍民眾因疫情而「餓死」，北市率先開放夜市微解封。一名女網友甜笑表示，最近去夜市時，意外發現地瓜球攤販的老闆帥炸，「肌情」操作油鍋的模樣，讓原PO看了心花怒放，照片曝光後，當地人也嗨曝真實地點，「老闆真的帥！」

一名女網友在《Dcard》透露，日前去台北某夜市買晚餐，發現對面賣地瓜球的攤販有亮點，「OH MY GOD（老闆）也太帥」，當下原PO身體也很誠實，便衝過去捧場一下，下秒忍不住戀愛了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片暴動曝光，只見老闆雙眼流露認真神情，同時解放壯碩二頭肌，奮力操作眼前的油鍋，讓原PO小鹿亂撞直呼，「地瓜球超級大一顆呦，找錢時發現老闆的手指頭很修長、甲型漂亮、甲縫很乾淨！」

底下一票女網友也甜喊，「想知道拿下口罩後」、「之前在哈哈台的夜市對決片頭好像有拍到，底下一堆人問哈哈」、「吃了真的會快樂」、「地瓜球小哥哥」、「真的好帥」。

▲老闆近照曝光！（圖／翻攝Dcard）



內行人也私曝地點，「居民表示，景美夜市無誤，記得有時候會有一個女生幫他，應該是女友」、「景美夜市有買過，當時覺得大顆應該很好吃，但其實還好還有點膩，最後整包沒吃完」、「帥老闆推一個～老闆人不錯之前看到他對排隊客人的嬰兒露出慈父般的關愛眼神，也很賣力工作，重點是地瓜球豪好吃！我每次都要跟男友對決選口味」。

▼原PO羞翻了！（圖／翻攝Dcard）

