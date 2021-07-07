郭昭巖助環南防疫！　攜手國際扶輪3481地區捐「百萬防疫通道」　

▲國際扶輪3481地區透過臺北市議員郭昭巖，今（7日）捐贈環南市場「百萬防疫通道」。（圖／郭昭巖議員辦公室提供）

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民間NGO團體國際扶輪3481地區透過臺北市議員郭昭巖，今（7日）捐贈環南市場「百萬防疫通道」，兼具光觸媒、酒精消毒、體溫測量，以及腳底消毒超溫警報系統，將協助環南市場復市後續防疫，也希望重建消費者信心。防疫通道的系統造價約14萬，這次國際扶輪 3481 地區共捐贈8座，總共捐贈近百萬，北市市場處長陳庭輝與環南市場自治會長林勝東，於現場頒發感謝狀，謝謝民間團體大力幫忙。

▲國際扶輪3481地區透過臺北市議員郭昭巖捐贈8座防疫通道給環南市場。（圖／郭昭巖議員辦公室提供）

國際扶輪3481地區總監黃永輝為防疫盡一份心力，透過郭昭巖捐贈8座「防疫通道」幫助環南市場、重拾消費者信心，郭昭巖表示，「非常感謝國際扶輪3481地區及協力廠商拼命趕工，也感謝扶輪社友提供佛心價。一得知這一台造價外面要14 萬左右，總監黃永輝就去募資，他是萬華孩子，助理總監黃志輔也是萬華孩子，他們本著疼惜萬華的心，熱心付出、參與公益，像之前在第一時間就加入醫護警消募資活動，過去10年也積極與我一起配合中正萬華區農曆年前的寒冬送暖活動」。

而針對北市對休市停攤的補助措施，郭昭巖表示，「我在議會強調公有市場租金減半，要往後延，後續攤位損失至少一攤1萬，未來也在思考相關振興活動，讓市場買氣復甦。感謝國際扶輪3481地區和我們一起，來重建消費者的信心」。

環南市場自治會長林勝東提及，「我現在眼睛只有防疫而已，希望把防疫的問題解決，讓消費者安心地來到市場，所有攤商有辦法維持生計。我和郭昭巖議員常常每天都在通電話，討論要怎麼去做防疫。只要我們萬華區在地的議員，都很挺我們環南市場，她會幫我們爭取一些市場的方案，像政府的補助方案」。