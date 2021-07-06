環南市場今復市！1批發商確診　陳時中：7／8再次大規模採檢

▲環南市場爆發新冠肺炎感染後停業三天，於6日復市。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

關於環南市場今恢復營業，指揮官陳時中除了親自到場視察，在指揮中心記者會上也說明，目前沒有增加個案，對於環南市場周遭採檢共964人，陽性者3人，接觸者匡列291人；復市後7/8會再做一次大規模採檢，也會進行數位PCR陰性證明的入場措施，不過降載50%也因為大家尚未放心，因此來客數也較少。

陳時中說明，市場到目前為止未有增加個案，而環南篩檢站周遭共採檢964人，陰性有961人，陽性者3人，有2人舊案，1新確診者初步疫調，是批發者而非攤商。

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陳時中指出，環南市場今早復市後，會再到鄰近雙園國中等地，繼續執行社區民眾及相鄰市場的採檢工作，7/8也會再展開一次較大規模採檢；至於未來將實施數位PCR陰性證明入場之措施，秩序也良好，且降載50%的部分，因民眾對於此區域較為不放心，相對來客數少，降載沒有什麼問題。

陳時中表示，環南市場已進行居家隔離的人數有276人，接觸者匡列291人，對於居格及接觸者匡列數比較多，看起來週遭前後大致上都有先停下來，市場也會漸次達到安全狀態，不過要等到7/8再次檢驗後，情況也才會相對清楚，目前為止市場環境及秩序市有達到要求的。