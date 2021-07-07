11歲大學畢業！比利時神童IQ高達145　立志研發人工器官

▲ 西蒙僅花1年時間完成通常需要3年的學習，立志研發人工器官。（圖／翻攝自Instagram／@laurent_simons）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電

比利時「神童」西蒙以11歲幼齡取得安特衛普大學物理學學士學位，僅花1年時間完成通常需要3年的學習，接下來他將攻讀碩士及博士學位，並立定志向研發人工器官。

西蒙（Laurent Simons）的父母來自比利時及荷蘭，因此這位天賦異稟的小孩動向是比利時及荷蘭媒體關注焦點，今天比媒及荷媒均大幅報導安特衛普（Antwerp）大學證實，他以11歲的年紀取得物理學學士學位。

綜合媒體報導，西蒙除僅花了1年時間便完成通常需要3年的學習，而且也已經開始先修讀一些碩士課程，學習速度不斷超車，有比利時「神童」之稱。

他8歲時在比利時完成中學教育，然後2019年前往荷蘭愛因霍芬（Eindhoven）科技大學學習電機工程，他的父母原本希望西蒙能創下9歲大學畢業的世界紀錄，但因校方認為除有一些考試評量未完成外，也希望避免給予小孩過多壓力以及發展觀察及批判能力，建議延至2020年中畢業，父母與校方發生岐見後，導致西蒙離開愛因霍芬科技大學。

外媒曾報導西蒙智商145，全球數所知名大學注意到這位天賦異稟小孩並邀請前往修讀碩博士學位。他的父母一度表示可能會轉往美國唸書，但後來因2019冠狀病毒疾病（Covid-19）爆發全球大流行，因此留在安特衛普大學就讀。

西蒙對媒體表示，自己志向是研發人工器官， 這是他學習物理學的原因，且想盡可能吸收知識，未來能夠善用這些學問。

西蒙的父親說，老師形容西蒙像「海綿」，學習力異常強大，西蒙的母親則曾開玩笑說，兒子如此頭好壯壯的原因大概是她「懷孕時吃了很多魚」。（編輯：韋樞）