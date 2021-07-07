直行被撞還要賠7000元　外送員無奈抗議！保險員卻說合理認賠

▲外送員被後方騎士撞上，事後對方還要求賠償。（示意圖，與本事件無關／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

一名外送員表示，他在上班途中被一名女騎士從後方撞上，事後卻被對方索賠7000元，自己的保險員知情後也說是合理賠償，讓他相當納悶且不滿，「明明是我被撞！」

該名外送員昨（6）日在臉書社團「爆料公社」發文指出，他在送餐途中維持時速40公里，還是直行狀態，被後方女子撞上後，自己及時剎車才沒有撞到其他車輛。

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外送員表示，對方撞擊後車子倒了，手也有擦傷，一旁的路人替她叫了救護車，事後對方要求賠償7000元，包括機車維修費、醫療費及慰撫金。外送員的保險員指出，因為初判表寫「雙方供詞不一無法釐清肇責」，所以雙方責任各半合理，並要他簽和解書由保險公司賠償，但他目前仍未妥協。

▲外送員與自己的保險員對話內容。（圖／翻攝自爆料公社）



不少網友表示，「保險員認定？他沒那麼大權力，當下有報案，有問題去申請裁決書，去詢問法律資詢」、「從後面撞你不代表你沒肇責，例如並沒打方向燈，或急煞，這前車都有責任」、「相當你也可以跟對方求償車損啊」，也有人提醒，「再次提倡機車都要裝行車記錄器保護自己」、「跑外送，真的要裝行車記錄器，前後鏡頭都要有啊」、「路上在跑行車紀錄要有，現在會咬人的傢伙很多，開車騎車都要提防」。