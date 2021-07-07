美軍深夜突斷電撤離…阿富汗盟友天亮了才知道　基地還被洗劫

▲進駐巴格蘭空軍基地的阿富汗政府部隊。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美軍2日深夜撤離位於阿富汗最大基地巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base），標誌著長達20年的阿富汗戰爭以美國撤軍告一段落。然而，美軍此舉並未事先通知當地盟友阿富汗政府軍。守衛基地的阿富汗部隊深夜突然遭斷水斷電，2個小時後才知道美軍已經走人了，而基地甚至還遭洗劫。

根據《衛報》報導，接手巴格蘭空軍基地的阿富汗部隊指揮官科希斯塔尼將軍（Gen Mir Asadullah Kohistani）表示，「我們聽到了一些謠言，說美國人已經離開巴格蘭…到了早上7點，我們才知道他們真的走了。」科希斯塔尼補充說，阿富汗部隊事先沒有掌握美軍撤出基地的時間表，美軍撤離基地前沒有告知當地盟友。

科希斯塔尼的說法似乎與美軍聲明相互矛盾。美軍發言人萊格尼（Sonny Leggett）重申一份上周公布的聲明中說，美軍已經與阿富汗領導人協調從各基地撤出的事宜。

在阿富汗部隊服役10年的士兵拉烏夫（Abdul Raouf）表示，在美軍悄悄離開後的20分鐘之內，基地電力突然被關閉，整個基地陷入一片漆黑中。拉烏夫表示，宵小們趁著夜色洗劫基地，將所有能帶走的東西都裝進卡車。

另一位阿富汗士兵像美聯社表示，「一夜之間，美軍20年來的種種善意都化為烏有。他們在夜晚離開，甚至沒有通知在基地外巡邏的阿富汗士兵。」

另據英國廣播公司（BBC）報導，科希斯塔尼稱美軍在基地遺留大約350萬件物品，包括數以萬計的礦泉水、能量飲料、野戰口糧。美聯社則說，美軍甚至留下數千輛民用車輛，以及數百輛裝甲車。

科希斯塔尼說，美軍移走了重型火砲，並且引爆了部分彈藥庫，但仍在基地內留下部分小型武器和彈藥。

與此同時，塔利班組織在阿富汗北部對政府軍發起猛烈攻勢，有超過1000名政府軍士兵逃入鄰國塔吉克。阿富汗當局則於5日在當地部署了數百名突擊隊和親政府民兵，以抵抗塔利班的攻勢。

▼美軍從阿富汗撤軍。（資料照／路透）



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