染疫增17死…3人40多歲　黃暐瀚：有無使用單株抗體？

▲對於染疫死亡人數增加，黃暐瀚質疑有無使用單株抗體？（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）



記者黃巈禾／台北報導

為了降低重症個案發生，疫情指揮中心6月採購複合單株抗體藥物，及高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳5日公布使用情形，總共有64名個案使用單株抗體做治療。不過，疫情指揮中心6日公布死亡個案增加17例，且有3人年僅40多歲。媒體人黃暐瀚質疑，有沒有使用單株抗體？

有3位40幾歲，年紀往下降，2位50幾歲，完全沒接觸史有4位，7月6日公布死亡人數17人，有1人死亡日是6月28日，有2人死亡日是6月30日，其實這有點校正回歸，過去這幾天病例並不多，為什麼會出現這樣的狀況？為什麼中間隔那麼久17個一起來？

張上淳5日說過去有64人使用單株抗體，64人當中只有1人重症，且是不需要呼吸器的重症，另外63人通通沒有死，再回來看今天這17人，是不是這17人沒有使用單株抗體的療法？

有4個沒有接觸史，可能死後再驗才發現是確診者，根本防不勝防，在這種狀況下，證明現在社區還有很多無症狀感染者，跟不知道的黑數存在，現在不是又要罵政府，而是這17人代表的意義有3個，第一、年紀變低；第二、有沒有使用單株抗體；第三、為什麼6月28日、6月30日就死亡，到了今天才公布？

對於外界質疑通報死亡個案和中央在記者會上所報告的「統計」有落差，指揮中心莊人祥5日回應，比較早的死亡個案，都是從衛福部統計處勾稽出來，第二天會把資料整理好並公布，時間會落差2至3天，且抽查發現仁愛醫院沒在24小時內上傳死亡病例。

莊人祥進一步指出，仁愛醫院沒24小時完成死亡病例上傳，大約差了3天，目前還有6月1日、8日兩天的死亡個案沒上傳，甚至醫院上傳死者資訊，卻沒寫死亡日期，這些都造成公布時間延後。

▼對於確診個案死亡日與公布日落差，指揮中心說明原因。（圖／指揮中心提供）