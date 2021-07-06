不爽被甩！新竹房仲「砸爛前女友車」再飆罵警三字經　下場慘曝

▲孫男被依法判拘役20日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

一名孫姓男子和女子「阿桃」（化名）為前男女朋友，但他卻在分手後心生不滿，竟然持安全帽敲打對方機車，導致機車毀損不堪使用。另外，更誇張的是，2名警方獲報到場處理時，孫男還開口對著警方飆罵三字經。對此，新竹地院審理後，依法判其拘役20日。

判決指出，孫男因為不滿阿桃與自己分手，竟基於毀損之犯意，拿安全帽敲打對方機車，導致機車右後照鏡、車頭大燈、液晶儀錶板、右車殼、車尾燈等物毀損，而阿桃的同事目睹現場後，趕忙打電話報警處理。未料，當時呂姓、曾姓2名員警到場調查、處理時，孫男竟更加火大，基於污辱公務員之犯意，接連對著兩名員警辱罵三字經。

孫男被捕後，意識到自身錯誤，並對於犯行坦承不諱，且又有現場證人、員警隨身錄影光碟、照片、監視器等畫面足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，孫男未能體認警察人員代表國家行使公權力，本應尊重，卻任意污辱依法執行勤務的警員，此舉已經影響社會秩序、公權力執行，所為實有不該。

法官兼衡其國中畢業智識程度、目前從事房仲業、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯污辱公務員罪，判處拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。