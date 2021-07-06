「群聚吃飯最危險」柯文哲：要解封就分階段　分縣市「相當困難」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日公布，新增27例本土確診，以台北市14例最多，其次為新北市11例，另確診個案中新增17例死亡。台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會，針對對於解封的看法？台北市長柯文哲表示，解封要按照科學方法，群聚吃飯仍是最危險的，所以要解封就分階段實施，以不吃飯的優先。

台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自召開，並對北市開放68歲以上長者打疫苗、總統蔡英文稱北市應保持警戒、行政院政委唐鳳疫苗預約系統、台南市長黃偉者頻嗆柯文哲、居檢者「李泰穎」烏龍失聯案進行回應。

關於政院將適度放鬆對各行業管制，也有人提出各縣市微解封、雙北市應暫緩，對此，柯文哲說，台灣基本上還是同島一命，特別在高鐵出現以後，整個台灣成為一日生活圈，所以各個縣市解封條件不一是相當困難的，看看這次屏東的事情，離台北這麼遠，枋山算是台灣尾，「我們卻覺得緊張。」

柯文哲認為，如果要各縣市分開不同條件解封，應該是不太容易。解封還是要按照科學方法，也就是群聚吃飯最危險，涉及群聚吃飯的是最後，要解封就分階段，以不吃飯優先。

指揮中心表示，今日新增27例本土病例，其中15例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為17例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於6月10日至7月5日。個案分布以台北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增17例死亡個案，為14位男性、3位女性，發病日介於5月16日至7月2日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於6月28日至7月5日。

▼柯文哲出席疫情說明記者會。（圖／北市府提供）