完成接種意願登記≠預約成功　王鴻薇諷：望梅止渴、有夢最美

▲王鴻薇酸疫苗接種預約登記僅是望梅止渴（圖／翻攝王鴻薇臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院政務委員唐鳳主導的「疫苗預約系統」將正式上線，不過，國民黨台北市議員徐巧芯發現系統漏洞，自己資格不符卻預約成功，有不少網友也表示遇到相同的狀況。對此，市議員王鴻薇指出，但這個平台只是意願登記而非接種預約，諷刺「這是望梅止渴，有夢最美」。

王鴻薇表示，預約系統共有四個步驟，第一是意願登記、第二是發送簡訊，第三是預約接種，第四才是實際接種疫苗。一早就有民眾開心的跟她分享，自己已經完成了預約。

但王鴻薇說，其實這只是「完成意願登記」，並不等於已經成功預約到疫苗，還是要看疫苗的到貨狀況來安排。在疫苗不夠的情形下，對於絕大多數的民眾，預約系統終究也只是安慰劑，大家只能看著完成意願登記的畫面，望梅止渴，至於什麼時候能打到？沒有人知道。

本次疫苗預約登記於7/6～7日上午10點至下午5點，進行「意願登記」測試，開放預約則是7/8～9日的上午10點至下午5點，但首波試辦區域僅限於金門、馬祖、澎湖，對象為戶籍或居住地在金馬澎，且為第9、10類對象。至於台灣本島符合第9、第10類資格民眾，仍可先進行意願登記，至於正式上線時間仍須等到疫苗數量足夠時，才會開放。

可預約對象包含第9類「18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」，以及第10類「50～64歲成人」。高風險、重大傷病及罕病者，為健保主診斷碼具「高風險慢性病人疾病」代碼，持有重大傷病有效卡，或持有罕病重大傷病有效卡來認定。而先前屬1～8類未接種疫苗，但符合第9、10類資格者，同樣可登記。