樹林挖出120年前巫術瓶、旁有娃娃斷頭　他怕遭詛咒隔天埋回

▲英國男子在樹林找到詭異玻璃瓶，內含牙齒、毛髮和不明液體。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者巫彥臻／綜合報導

英國一名男子帶著金屬探測器前往樹林尋寶，挖出一個內含人類牙齒、毛髮和黃色液體的玻璃容器。學者指出，可追溯回1900年，據說是當時人們用來阻擋邪靈的「巫術瓶」。

據《每日星報》報導，48歲的藍斯頓（Chris Langston），上（6）月30日帶著金屬探測器前往士羅普夏（Shropshire）的某個樹林探險，挖出一個保存完好類似裝藥劑的詭異玻璃瓶，仔細一看發現內含人類牙齒、毛髮和微量黃色液體，他猜很有可能是尿液。

他隨即聯絡相關單位，經考古學家證實，這個高11.5公分、寬2公分的瓶子可追溯到維多利亞時代，大約在1860年至1900年之間，是用來驅趕邪靈、避免入侵家中的「巫術瓶」。

藍斯頓透露，該容器的軟木塞壞了，他挖出時手不小心沾到液體，更讓人害怕的是，還在同一處發現被切斷的娃娃頭，使他非常擔心會被詛咒，小心翼翼將娃娃放回原處，以避免任何破壞。

藍斯頓告訴媽媽玻璃瓶一事，但母親卻拒絕將容器放在家中，因此隔天放回原處用土掩埋。藍斯頓表示，「人們一直警告我要小心，很奇怪的是我從來不相信這些，但這次我不想冒險。」