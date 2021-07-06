　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

樹林挖出120年前巫術瓶、旁有娃娃斷頭　他怕遭詛咒隔天埋回

▲英國男子在樹林找到詭異玻璃瓶，內含牙齒、毛髮和不明液體。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國男子在樹林找到詭異玻璃瓶，內含牙齒、毛髮和不明液體。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者巫彥臻／綜合報導

英國一名男子帶著金屬探測器前往樹林尋寶，挖出一個內含人類牙齒、毛髮和黃色液體的玻璃容器。學者指出，可追溯回1900年，據說是當時人們用來阻擋邪靈的「巫術瓶」。

據《每日星報》報導，48歲的藍斯頓（Chris Langston），上（6）月30日帶著金屬探測器前往士羅普夏（Shropshire）的某個樹林探險，挖出一個保存完好類似裝藥劑的詭異玻璃瓶，仔細一看發現內含人類牙齒、毛髮和微量黃色液體，他猜很有可能是尿液。

他隨即聯絡相關單位，經考古學家證實，這個高11.5公分、寬2公分的瓶子可追溯到維多利亞時代，大約在1860年至1900年之間，是用來驅趕邪靈、避免入侵家中的「巫術瓶」。

藍斯頓透露，該容器的軟木塞壞了，他挖出時手不小心沾到液體，更讓人害怕的是，還在同一處發現被切斷的娃娃頭，使他非常擔心會被詛咒，小心翼翼將娃娃放回原處，以避免任何破壞。

藍斯頓告訴媽媽玻璃瓶一事，但母親卻拒絕將容器放在家中，因此隔天放回原處用土掩埋。藍斯頓表示，「人們一直警告我要小心，很奇怪的是我從來不相信這些，但這次我不想冒險。」

ET快訊
詹惟中預言「疫情趨緩時間點」　又爆新危機：秋天以前一定發生
14位阿伯出事了！三重公園群聚恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大
236cm「第一巨人」爽娶28歲妻！57歲執意生子　14年後
快訊／黃偉哲嗆「全國都在忍雙北」　柯文哲回應了
趙介佑除名了！　民進黨中評會全體一致同意
快訊／聯醫忠孝院區2人「無症狀感染」　緊急消毒匡列90人
她不符資格「成功預約疫苗」驚呼有Bug　陳時中回應了
預約打疫苗「為何要先問意願？」　陳時中曝原因！網轟：浪費時間
家戶感染嚴重　柯文哲：有確診者回家傳染12人
快訊／俄羅斯客機墜海！　機上乘客下落不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼缺氧危機！家屬「搶不到空瓶」暴打護士　政府進口氧氣瓶抗疫

樹林挖出120年前巫術瓶、旁有娃娃斷頭　他怕遭詛咒隔天埋回

日本熱海土石流捲走130戶！黃金72小時已過　仍有29人失蹤

俄羅斯客機證實墜海！　28人下落不明

傳文在寅有意「東奧訪日」！擬會晤菅義偉改善關係　遭日韓當局否認

以色列100萬劑輝瑞快過期！證實由「南韓接手」...明運抵70萬劑

邊開車邊與少年壞壞！　她忙著「人與人連結」嗨到撞樹翻車

駐韓大使陸籍妻又打人！掌摑清潔員「踢飛便當」1公尺　慘摔送醫

在家上廁所「陰莖」遭猛咬！　他回頭驚見「1.6m巨蟒」鑽出馬桶

打完疫苗當天死亡！　日6旬翁「倒臥接種站」送醫不治

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

印尼缺氧危機！家屬「搶不到空瓶」暴打護士　政府進口氧氣瓶抗疫

樹林挖出120年前巫術瓶、旁有娃娃斷頭　他怕遭詛咒隔天埋回

日本熱海土石流捲走130戶！黃金72小時已過　仍有29人失蹤

俄羅斯客機證實墜海！　28人下落不明

傳文在寅有意「東奧訪日」！擬會晤菅義偉改善關係　遭日韓當局否認

以色列100萬劑輝瑞快過期！證實由「南韓接手」...明運抵70萬劑

邊開車邊與少年壞壞！　她忙著「人與人連結」嗨到撞樹翻車

駐韓大使陸籍妻又打人！掌摑清潔員「踢飛便當」1公尺　慘摔送醫

在家上廁所「陰莖」遭猛咬！　他回頭驚見「1.6m巨蟒」鑽出馬桶

打完疫苗當天死亡！　日6旬翁「倒臥接種站」送醫不治

日本再贈113萬劑AZ疫苗　民進黨：台日友好無庸置疑

竹市再獲7280劑莫德納　開放70歲以上不在籍長輩預約

詹惟中預言「疫情趨緩時間點」　又爆新危機：秋天以前一定發生

疫情停課想找朋友玩！可愛小姊妹花外出尋友「迷途5公里」

靈魂裝錯身體？憨萌吉娃娃被關鐵籠　氣到急喊「喵喵喵」求開門

【傳愛的旅程】關愛多一點　寂寞少一點

蔡英文點名北市保持警惕　柯文哲「世界通案」：大都市疫情最難控

萬華疫苗量北市墊底？　蔡炳坤駁林昶佐：覆蓋率最高

曖昧期瞬間冷掉！全場秒喊「2致命特質」猛搖頭：條件再好都不行

收理工男友生日禮！她開箱見「私密保養品」傻眼：他說很實用

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

上廁所陰莖被咬！　1.6m巨蟒鑽出馬桶

即／日本8日運送113萬劑AZ疫苗贈台

Lambda出現不尋常突變　傳染速度可能更快

新加坡16歲少年接種輝瑞　舉重訓練後心臟驟停

Delta病毒太強！以色列：輝瑞保護力下降至64％

英相宣布解封方案　不用再戴口罩

俄羅斯客機墜海　28人下落不明

習與法德領袖會晤　希望擴大合作

Delta病毒肆虐　法官員警告月底前恐爆第四波疫情

祖克柏揮旗衝浪慶獨立　美媒：詭異

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

駐韓大使陸籍妻又打人！掌摑清潔員慘摔

更多熱門

相關新聞

安世半導體收購英國最大晶片廠NWF！傳出價24.4億　英方憂陸資背景

安世半導體收購英國最大晶片廠NWF！傳出價24.4億　英方憂陸資背景

中國聞泰科技旗下的荷蘭晶片公司 Nexperia 週一證實，它計劃收購英國最大的晶片生產商 Newport Wafer Fab。根據CNBC的報導，2019年成為NWF第2大股東的安世表示，「此次收購有助於其生產更多晶片，並滿足不斷飆升的需求。」

英國5解封方案「連口罩都不戴」　台大醫吐真心話

英國5解封方案「連口罩都不戴」　台大醫吐真心話

出遊雙二哈一路「高歌」　阿金遭魔音夾擊眼神死

出遊雙二哈一路「高歌」　阿金遭魔音夾擊眼神死

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

Delta大魔王蔓延百國！各國防堵奇招一次看

Delta大魔王蔓延百國！各國防堵奇招一次看

關鍵字：

英國考古學家

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面