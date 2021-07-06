任天堂健身環銷售破千萬　更多電影與硬軟體開發中

▲受疫情影響， 別人的老婆 新垣結衣代言的健身環銷售突破千萬。（圖／取自YouTube，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

2020 年受到COVID-19 新冠疫情影響，任天堂Switch 全球用戶激增，截至今年6 月的全球累積銷量已經超過 8,743 萬部，而在第 81屆的股東常會上，除了針對超級瑪利歐動畫電影做出回應，同時也正面回應了 Switch Pro、健身環的更新問題。

這次比較受到關注的還是宣佈電影動畫工作室 Illumination Entertainment CEO Chris Meledandri 擔任社外董事一案。大致說明一下 Illumination 是環球影業其中的一個機構，知名作品就是《小小兵》、《神偷奶爸》系列作。而克里斯（Chris Meledandri）也監製過知名的系列動畫影片《冰河歷險記》。

因此從日本環球影城的「超級任天堂世界」到最近宣布的《超級瑪利歐》動畫電影，加上「移動式家庭主機」任天堂Switch 跟 Nintendo Switch Online，不難看出任天堂已然成為一間相對以往更為活躍的公司，Nintendo Switch銷量已經突破 8743 萬部，年輕世代幾乎人手一機，「超級任天堂世界」更成為疫後最想到訪的聖地。

在這次訪問當中，任天堂董事長兼社長 古川俊太郎指出，任天堂公司的主要業務在於軟體、硬體一體型的遊戲主機業務，Chris Meledandri 在娛樂領域上的經驗和知識，將會為公司董事會決定方針時帶來正面的幫助。

從這次訪談當中也可瞭解到，電影《超級瑪利歐》與任天堂雙方的合作已經超過五年，而且古川俊太郎更透露，除了《超級瑪利歐》之外，還有其他專案正在進行。因為任天堂希望讓平常沒有遊玩遊戲主機習慣的用戶，也有能夠接觸到任天堂角色的機會，這是讓任天堂業務維持健全持續性成長的必要因素。

2020 年受到新冠疫情影響，居家健身成了熱門關鍵字之一，任天堂本家的居家健身遊戲《健身環大冒險》與健身環，自 2019 年 10 月銷售至今累積銷量突破 1000 萬套，光是今年就賣出了 738 萬套，而提問的是「未來發展」（下一步），因此官方的制式回應還是無法具體透露，但也有提到「目前確實是有推出各式各樣不同方案的作法」。

針對新款遊戲主機，雖然日前有傳聞任天堂會在 E3 2021 期間發表新一代Nintendo Switch，而且爆料者非常確認的提供相關細節，包括更好的顯示螢幕、更好的效能、長續航力與新玩法，不過事實上 E3 已經過去，什麼事情都沒發生。對此古川俊太郎在回應過程當中非常迂迴的提到會持續堅持任天堂獨特的遊玩方案，並且也若有似無的回應新的硬體跟軟體正在開發當中，而這ㄧ切都是為了實現透過軟體、硬體一體化的遊戲主機玩法，藉此讓公司成長下去。換句話說：「新品正在開發中」。