　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

任天堂健身環銷售破千萬　更多電影與硬軟體開發中

▲受疫情影響，別人的老婆 新垣結衣代言的健身環銷售突破千萬。（圖／取自YouTube，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

2020 年受到COVID-19 新冠疫情影響，任天堂Switch 全球用戶激增，截至今年6 月的全球累積銷量已經超過 8,743 萬部，而在第 81屆的股東常會上，除了針對超級瑪利歐動畫電影做出回應，同時也正面回應了 Switch Pro、健身環的更新問題。

這次比較受到關注的還是宣佈電影動畫工作室 Illumination Entertainment CEO Chris Meledandri 擔任社外董事一案。大致說明一下 Illumination 是環球影業其中的一個機構，知名作品就是《小小兵》、《神偷奶爸》系列作。而克里斯（Chris Meledandri）也監製過知名的系列動畫影片《冰河歷險記》。

因此從日本環球影城的「超級任天堂世界」到最近宣布的《超級瑪利歐》動畫電影，加上「移動式家庭主機」任天堂Switch 跟 Nintendo Switch Online，不難看出任天堂已然成為一間相對以往更為活躍的公司，Nintendo Switch銷量已經突破 8743 萬部，年輕世代幾乎人手一機，「超級任天堂世界」更成為疫後最想到訪的聖地。

在這次訪問當中，任天堂董事長兼社長 古川俊太郎指出，任天堂公司的主要業務在於軟體、硬體一體型的遊戲主機業務，Chris Meledandri 在娛樂領域上的經驗和知識，將會為公司董事會決定方針時帶來正面的幫助。

從這次訪談當中也可瞭解到，電影《超級瑪利歐》與任天堂雙方的合作已經超過五年，而且古川俊太郎更透露，除了《超級瑪利歐》之外，還有其他專案正在進行。因為任天堂希望讓平常沒有遊玩遊戲主機習慣的用戶，也有能夠接觸到任天堂角色的機會，這是讓任天堂業務維持健全持續性成長的必要因素。

2020 年受到新冠疫情影響，居家健身成了熱門關鍵字之一，任天堂本家的居家健身遊戲《健身環大冒險》與健身環，自 2019 年 10 月銷售至今累積銷量突破 1000 萬套，光是今年就賣出了 738 萬套，而提問的是「未來發展」（下一步），因此官方的制式回應還是無法具體透露，但也有提到「目前確實是有推出各式各樣不同方案的作法」。

針對新款遊戲主機，雖然日前有傳聞任天堂會在 E3 2021 期間發表新一代Nintendo Switch，而且爆料者非常確認的提供相關細節，包括更好的顯示螢幕、更好的效能、長續航力與新玩法，不過事實上 E3 已經過去，什麼事情都沒發生。對此古川俊太郎在回應過程當中非常迂迴的提到會持續堅持任天堂獨特的遊玩方案，並且也若有似無的回應新的硬體跟軟體正在開發當中，而這ㄧ切都是為了實現透過軟體、硬體一體化的遊戲主機玩法，藉此讓公司成長下去。換句話說：「新品正在開發中」。

ET快訊
出租公寓頻傳嬌喘聲...2女南下賣淫　Ｄ罩杯全套價碼曝
柯文哲轟第7類特權疫苗　網紅運將怒詛咒：把病傳給你爸媽
環南市場今復市！增1人確診　陳時中：要再次大規模採檢
疫情趨緩7／12降級？　陳時中：餐廳內用會放寬
今增17死！　40多歲男發病2天死亡
解封近在眼前？　鄉民見1數據卻狂抖：快追過確診數
18縣市+0！本土確診地圖曝「全台最新狀況」　熱區仍在雙北
陳時中曝「疫苗預約時程」！　7/13開放全國第9、10類
日本再送113萬劑疫苗　陳時中道謝：提供數量超過一成覆蓋率
疫苗登記已破83萬人！　陳時中：不是有意願登記就有資格
和Delta有關？　環南市場確診基因定序出爐
剛酒駕被請回！美髮師又豪飲「43杯威士忌」　撞死黃暐瀚母
日本再捐113萬劑AZ　指揮中心證實：後天下午抵台
屏東Delta群聚+1！今增27例本土「台北最多」　各縣市分
快訊／今增17死！　本土增27例
台中女摔進溝渠　消防救人後接通知「她快篩陽性」
LIVE／全國微解封「3行業先行」　陳時中最新說明
獨／全台一致！唐鳳疫苗系統最快7/15上線　北市網路預約將退

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

任天堂健身環銷售破千萬　更多電影與硬軟體開發中

疫起過數位新生活！三星祭出優惠「手機＋穿戴裝置＋平板」通包「宅家大小事」

M1蘋果iMac 2021開箱初體驗：讓人不習慣的速度與輕薄外型

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

任天堂健身環銷售破千萬　更多電影與硬軟體開發中

疫起過數位新生活！三星祭出優惠「手機＋穿戴裝置＋平板」通包「宅家大小事」

M1蘋果iMac 2021開箱初體驗：讓人不習慣的速度與輕薄外型

被當搖錢樹養一家8口！「小趙雅芝」累到罹癌雙手潰爛…25歲病逝

連續多天沒社區群聚！陳時中談「疫情變化」：今天病例數相當好

張上淳稱「2成其實救得回來」引批評！陳時中：僅陳述有簽DNR的事實

不怕旺不怕忙　斗六市長贈2千杯鳳梨芒果汁！挺醫護也助農民

昨增10人打疫苗後猝死「2人打莫德納」　累積解剖70人死因曝光

影／賈永婕飆唱《至少還有你》！　笑揭老公真實反應：公婆想退貨

揪出肉粽整串！國軍高雄總醫院藥品採購弊案　13人遭判刑

高鐵站內152家商店「5月減收3成租金」　月租還可緩繳3個月

留學遭盤查、原機遣返　美拒簽500名陸理工研究生

紅襪爭取大谷失利簡報曝光　無法成為投打二刀流的家

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

3C家電熱門新聞

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

疫起過數位新生活！三星祭出「手機、穿戴裝置、平板」優惠

M1蘋果iMac 2021開箱

Xperia 1 III速測：拍照有感升級

任天堂健身環銷售破千萬

iPhone 13新色「寶寶藍」太美

韓媒：三星8月11舉辦全球發表會

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

realme Watch 2 Pro開箱動手玩

不只Touch ID回歸！　外媒傳iPhone 13將有「五大功能」進化

Sony X90J搭載「仿人腦思考處理器」上市

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

更多熱門

相關新聞

日本好評！第一次設計遊戲就上手

日本好評！第一次設計遊戲就上手

每個Gamer小時候一定都會有個夢想，那就是設計出一款屬於自己的遊戲，因此像是早年的《PRG製作大師》、魔獸爭霸中的三國、信長，都是許多人耗費心血而成。但對於門外漢來說，這些繁雜的圖素、程式一看就頭痛，這時就讓《附帶導航！一做就上手 第一次的遊戲程式設計》帶你一同享受設計遊戲的樂趣。

《超級瑪利歐》超狂60樣聯名

《超級瑪利歐》超狂60樣聯名

E3展後預購暴增TOP10

E3展後預購暴增TOP10

療癒鼠鼠收納包三款造型不買不行

療癒鼠鼠收納包三款造型不買不行

Switch遊戲最低1499元起！

Switch遊戲最低1499元起！

關鍵字：

任天堂任天堂SwitchIllumination Entertainment

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

艾瑞絲遭疑「花450萬買粉絲」傻眼開嗆

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面