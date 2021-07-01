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準研究生「辭飲料店打工」能領1萬紓困　他對比3情況怒：官員腦袋？

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

打工族1萬元紓困日前開跑，不少受惠工讀生曬出入帳截圖，但也有大票苦主資格不符。一名網友就發文舉出3種情況，表示同樣都是工讀生，只有他沒得領，不禁怒喊「政府官員腦袋裡面裝了什麼？」

網友在PTT哀怨表示，身為命苦、且每天都要進實驗室的菸酒生，對於這次的1萬元紓困，有滿腹疑問，「身邊有幾個案例能分享，順便聽聽大家的看法。」

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首先，是在學校行政單位當工讀生的學妹，對方工作內容很簡單，就是有空時幫忙跑跑腿，由於得排在沒有課的時候，所以一周工時也沒幾小時，不過學校有替她保勞保，因此能領到1萬元紓困。

▲▼教室示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第二個案例，則是在飲料店打工的朋友，當初老闆有幫他保勞保，不過朋友錄取上研究所，所以把工作給辭了，讓原po意外的是，「今天幫他查詢，他也可以領10000元。」

至於他自己，原po無奈表示，「學校系辦有安排工作給我，每個月有固定薪資，但看樣子應該是沒保勞保，所以我沒有10000可以領。看了以上幾個例子，我想問一下，訂這個領取資格的政府官員，腦袋裡面裝了什麼？」

PTT

▲原po無奈透露，自己領不到。（圖／翻攝自PTT）

從勞動部「1萬元補貼對象」公告指出，申請條件有三點，首先，要在110年4月30日，已參加就業保險的部分工時受雇勞工，且月投保薪資2萬3100元（含）以下者；同時，不得重複領取其他性質相同的紓困生活補貼；最後，兼職兩家以上者，僅得請領一份。

勞動部強調，適用其他紓困方案及未實際在職者，不列入補貼對象，例如：同時在職業工會或漁會加保勞保者；同時在2家以上公司加保，其中1家月投保薪資在2萬4000元（含）以上者；以及留職停薪期間，依法繼續參加就保者。

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1萬紓困工讀生打工族準研究生飲料店紓困

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