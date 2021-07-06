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扛球袋扛成跨國企業老闆　他掏300萬幫桿弟紓困

▲▼老淡水高爾夫球場與會長紀文豪。（圖／老淡水高爾夫球場（台灣高爾夫俱樂部）提供）

▲本土疫情爆發，各高爾夫球場被迫停業，至今已將近2個月，嚴重影響產業生計。（圖／受訪者提供）

記者潘姿吟／專題報導

「借錢免利！」真的有這種事？「沒法度！再這樣下去不行！」視桿弟如家人的老淡水高爾夫球場會長紀文豪，日前自掏腰包300萬元，成立「桿弟紓困貸款基金」，免息供桿弟借用。

「這是救命錢！」一位資深桿弟說：「沒有客人就等於沒有收入！」本土疫情爆發，新北市在5/12就啟動人流管制措施，各高爾夫球場被迫停業；緊接著全國進入三級警戒，至今已經2個月，已經嚴重影響產業生計。

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自掏腰包辦免息紓困貸款　成為桿弟的救命錢

家裡有老、有小，又背房貸的桿弟，急紅了眼眶，「已經乖乖照程序申請了紓困，兩個禮拜、三個禮拜過去，政府的紓困還沒拿到，一家人吃飯怎麼辦？」這群人的崩潰是無聲的，長久以來如此。

一紙會議記錄上，直接這麼寫著，「希望借貸資格上，不分老少、不要設級別。」道破許多自營工作者及無依定雇主勞工的痛，不僅受限於層層條件，還被不同部會丟來丟去、求助無門，成了紓困人球。

紀文豪解釋，大部分桿弟與球場之間只有承攬關係而非雇傭關係，「球場只是提供場地給桿弟服務客人，客人才是桿弟的老闆。」有做才有錢賺的獨特工作型態，受疫情影響，收入瞬間歸零、生計堪憂。

雖然，中華民國高爾夫球場事業協進會已經在第一時間，搜集各球場桿弟名單造冊，方便從業人員申請紓困補助，體育署也在日前的公開說明會中表示會加速審核作業中，還是緩不濟急。

「桿弟，真的很淒慘！」感同身受來自於紀文豪年少時的體會。

▲▼老淡水高爾夫球場（台灣高爾夫俱樂部）是台灣第一座高爾夫球場，自1919年成立至今已有百年歷史。（圖／老淡水高爾夫球場（台灣高爾夫俱樂部）提供）

▲桿弟的工作辛苦，除了勞力、腦力，更需要付出心力。（圖／受訪者提供）

他出身自桿弟　最懂行業為人不知的辛苦面

紀文豪出身台北大稻程迪化街，1962年就讀淡江中學，因緣際會在周日到老淡水球場打工。

艱困的50年代，淡水河沿線居民以補魚、種田與打工為生，生活極為困苦。老淡水高爾夫球場靠海，當時的年輕人以能進入球埸當桿弟為最大願望，原因不外乎報酬高、工時短，以及可學習球技與夢想將來可變成職業選手或球師。

常人總仰望高爾夫球場裡工作的桿弟，跟在貴客身邊的日子一定小費滿滿、風光得意，然而，看在年少時期做過相同工作的紀文豪眼裡，這一行，盡是人生百態。

「他們要賺錢，要貼補家用，要改善生活！」桿弟總是面帶微笑，可是已經肌腱炎、下背痛，而且承受著外人不知道的壓力，亦步亦趨侍候著客人，「看準球落在哪裡，場地很大、球很小一顆，就算一直盯著球，還是常會飛到一半就看不到了。」還要依風向、球場地形、揮桿力氣……等，報告距離球洞的碼數，取合適球桿給客人。

他們對每一洞的地形起伏變化和距離要背、球桿弄髒要幫忙擦、球飛走的第一時間跑去撿，還要紀錄桿數、熟悉高爾夫規則、對草紋生長方向也得撩若指掌，除此之外，接待的每一位客人各有的不同心情，而球打得好是一種心情、球打不好又是一種心情。

「桿弟工作沒有旁觀者想得簡單，若沒學過、只是下場跟著走，絕對無法勝任。」卑微中的偉大，深深刻畫在紀文豪腦海裡。

台灣第一個高爾夫球場　王永在曾經的最愛

「台灣（老淡水）高爾夫場」是台灣第一座高爾夫球場，自1919年成立至今已有百年歷史，歷史悠久，已故台塑集團創辦人王永在，民進黨大老辜寬敏都曾經是該球場會長。

▲▼老淡水高爾夫球場（台灣高爾夫俱樂部）是台灣第一座高爾夫球場，自1919年成立至今已有百年歷史。（圖／老淡水高爾夫球場（台灣高爾夫俱樂部）提供）

▲▼老淡水高爾夫球場（台灣高爾夫俱樂部）是台灣第一座高爾夫球場，自1919年成立至今已有百年歷史，歷經日治時代、戰爭洗禮、台灣光復迄今，因新冠疫情辛苦經營中。（圖／受訪者提供）

▲▼老淡水高爾夫球場（台灣高爾夫俱樂部）是台灣第一座高爾夫球場，自1919年成立至今已有百年歷史。（圖／老淡水高爾夫球場（台灣高爾夫俱樂部）提供）

本土疫情的殺傷力，也重創了球場營運。紀文豪指出，「球埸50多公頃土地大部分面積是向新北市政府承租，每年租金約5600萬元，雖然已有優惠，但對球埸而言，近50％的收入支付租金，無疑是一筆沉重的負擔，此次因疫情奉令停業，期間完全無任何收入，申請減租又因租約已包含優惠與規定不符卡關，現正面臨前所未有的嚴峻考驗。」

而令人不解的是，高爾夫球已列入奧運的比賽項目，國際認定的運動項目，在台灣卻被被列為八大行業，還在徵收地方娛樂稅，「與實際面脫節太大！」他說，這絕對不利於台灣高爾夫運動的未來發展。

2個月虧損1500萬　再掏300萬元辦紓困挺桿弟

「目前，球場零收入，又有員工薪資與場域的日常維護、肥料與藥物、機器維修與龐大租金成本，2個月來停業，已造成虧損1500萬元。」驚人的成本侵蝕了過去2年多來辛苦經營的成果，「又不知道何時是停業的盡頭！」他談起經營端的壓力不可言喻，「目前開源已是不可能，但節流是必要，而且是必然的當務之急！」

▲▼老淡水高爾夫球場與會長紀文豪。（圖／老淡水高爾夫球場（台灣高爾夫俱樂部）提供）

▲老淡水高爾夫球場會長紀文豪。（圖／受訪者提供）

這個世界，不存在感同身受，就像沒被針扎過的人，根本不會知道有多痛。談起桿弟在球場裡不可取代的重要性，紀文豪的心軟了，「我來自桿弟，桿弟是我們親人！」

球場的錢要留著周轉與營運用，「自掏腰包總行吧！」紀文豪準備了300萬元、成立免息基金，以無息低額分期還返的方式，提供桿弟貸款，每人4萬元為上限，等到解禁後開始有收入，再以每1個月為一期、每次還款3000元。

相信疫情一定會過去，但憑一己之力，力拼一個對老淡水球場未來的約定，希望創造「政府、球埸、桿弟、俱樂部職工與廣大會員」多贏之局，一起開啟下一個百年的承諾。

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