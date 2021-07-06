　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻激情偷吃！學長車內下指令：一半就好…老公聽「噴出來」崩潰

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲人妻偷吃EMBA學長被老公抓包，下場要跟小王一起賠丈夫50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫在家中發現摩鐵發票，一查才發現，老婆竟與EMBA學長相約摩鐵激戰，2人不僅互稱「老公」、「老婆」，在車內還有不少鹹濕對話，讓他崩潰決定向2人求償50萬元，日前判決出爐！

人夫主張，妻子與EMBA的學長於2019年2月13日到台中一間摩鐵開房間激戰，他隔了4個月後才在家中發現摩鐵發票，一查驚知老婆2019年2月至7月間與小王有不少曖昧對話，讓他完全無心工作頓失收入，還罹患了環境適應障礙的疾病，妻子也在姦情曝光後搬離家中，無辜的女兒跟著轉學，導致他只能利用周末見女兒一面，身心受創嚴重，決定向妻子與小王求償50萬元。

小王辯稱，光憑發票無法認定他與人妻有發生性行為，而翻拍的對話內容侵害個人隱私，不具有證據能力，至於人夫所提的錄音檔，也不是原始檔，不足以認定他與人妻有侵害配偶權。另外，他認識人妻時，人妻與人夫早已分居，是夫妻倆的婚姻存有破綻在先，強調自己並沒有破壞他人婚姻，認為人夫興訟是為了爭取女兒親權的手段。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人夫發現妻子外遇後，內心大受打擊。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

人妻則稱，丈夫在外積欠數百萬元債務，導致自營材料行倒閉，但丈夫失業後仍不思進取，只以短暫打零工維生，導致她不僅要維持家庭開銷，下班後還要照顧年幼的女兒，丈夫得知她就讀EMBA時結交男同學，便動了壞心思，故意在車上裝竊聽器，想藉機以類似仙人跳的手法向學長詐財。另外，丈夫在她專用的車上竊錄，又翻拍她對話內容已經構成妨害秘密或無故竊錄罪，至於摩鐵發票只是撿到的，強調自己沒有外遇。

但台中簡易庭勘驗人妻與小王對話內容卻發現，雙方不僅以「老公」、「老婆」、「親愛的」等互稱，還互傳「愛你」、「想你」、「想抱你」等訊息互訴情衷，已逾越一般普通朋友的交往範圍。

透過車上的錄音檔還可發現，不少鹹濕對話，包括人妻稱「你等一下如果又X在我嘴巴裡面」、「你都還沒有舔我的，你等一下…越X越粗」、「這也太刺激了吧！X一下就好了」；小王則喊著，「輕一點」、「含一半就好…」、「這支是妳的」、「喔，噴出來了」、「我不壞妳怎麼會愛我」等語。法院最後判2人連帶應賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
直播主夜闖喬友4死大樓！　聽到「女子哭聲」嚇到狂逃
快訊／再添Delta確診？　屏東今又開防疫記者會
在家上廁所「陰莖被猛咬」　嚇傻！1.6m巨蟒鑽出馬桶
美女主播郭惠妮「誕下第三胎」　消失N天突報喜！網全嚇瘋
黃偉哲嗆柯P「全國忍雙北」　掀網論戰：全台都在忍政府
人妻激情偷吃！學長狂下鹹溼指令　夫聽「噴出來」崩潰
LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載
2成棄急救！張上淳「其實救得回來」　急診醫怒轟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市男墜樓「躺大樓門口」命危！鄰居聞巨響急報警

直播主夜闖彰化4死大樓　被「女子哭聲」嚇跑！網驚：是她嗎？

床上跨坐女同事！基隆男「伸手下探摸」　她崩潰抖喊：不要

義消炸鍋「何時才接種」　喬友大火1死者陽性！支援叫我疫苗沒有

酒客槍殺好心泊車組長遭判無期徒刑定讞　加碼判賠1105萬餘元

財經網美罵人「白癡」挨告　檢：只是對不同觀點的評論

小吃店密錄器偷拍同袍如廁被抓包　現役軍人下場出爐

4人登山隊回程1男突倒地昏迷死亡　空勤吊掛遺體下山

老人津貼不夠花！翁持刀闖獨居女房間搶撲滿　被逮辯：我是用借的

喝藥酒上路！台南男國道開300公里北上　被攔查揪出「曾5度酒駕」

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

快訊／北市男墜樓「躺大樓門口」命危！鄰居聞巨響急報警

直播主夜闖彰化4死大樓　被「女子哭聲」嚇跑！網驚：是她嗎？

床上跨坐女同事！基隆男「伸手下探摸」　她崩潰抖喊：不要

義消炸鍋「何時才接種」　喬友大火1死者陽性！支援叫我疫苗沒有

酒客槍殺好心泊車組長遭判無期徒刑定讞　加碼判賠1105萬餘元

財經網美罵人「白癡」挨告　檢：只是對不同觀點的評論

小吃店密錄器偷拍同袍如廁被抓包　現役軍人下場出爐

4人登山隊回程1男突倒地昏迷死亡　空勤吊掛遺體下山

老人津貼不夠花！翁持刀闖獨居女房間搶撲滿　被逮辯：我是用借的

喝藥酒上路！台南男國道開300公里北上　被攔查揪出「曾5度酒駕」

疫苗預約系統金澎馬試辦開跑　優先開放2類民眾預約施打

快訊／北市男墜樓「躺大樓門口」命危！鄰居聞巨響急報警

任天堂健身環銷售破千萬　更多電影與硬軟體開發中

反骨琳妲哽咽「我不爽妳很久」蕾菈傻了　她反應被狂讚...認「心很累」

「8大夢境」預示好運將至！夢中變胖、蛇在游...竟是大吉之兆

不在籍投票修法朝野無共識　民進黨團主張透過專法處理

獨／感謝唐鳳！她30多歲預約疫苗成功　只花10秒

李秉穎爆「3+11從來沒有專家討論」！　鄉民全傻眼：開始自爆了

Honda老喜美一上路就悲劇　「純正零排放」慘遭警察半路攔查

直播主夜闖彰化4死大樓　被「女子哭聲」嚇跑！網驚：是她嗎？

社會熱門新聞

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

拐23歲女學員脫光檢查「健身成果」　教練深夜拿性愛姿勢意淫

桃園學生夜衝福山宮！最慘恐吞690萬罰單

人妻激情偷吃！學長車內下指令：一半就好　老公崩潰

她遭7男女圍毆性侵　男友旁觀還搶走提款卡

婦16樓墜落身首分離「相距50公分」　高大成曝原因

台中女墜樓頭身分離亡　原因曝光

新北民宅凌晨火警　火光濃煙竄天

撞死過馬路婦人　騎士噴飛50m車毀人傷

23人賞夜景恐噴138萬　「矯枉過正」網友論戰

即／酒駕撞死黃暐瀚媽！台中美髮師遭起訴

即／台中梧棲驚傳輕生！32歲男送醫不治

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

快訊／轟天巨響！台中民宅倒塌壓車　母女驚恐逃生

更多熱門

相關新聞

沒趕上房地合一逃命潮　投客破解5年閉鎖期密技曝光

沒趕上房地合一逃命潮　投客破解5年閉鎖期密技曝光

房地合一2.0新制已正式上路近一週，未來受限5年高額稅金閉鎖期，沒趕在7月1日前轉手過戶的，會將房產用「以租代售」的方式靜待時機；專家認為，高房價時代年輕族群剝奪感重、望屋興嘆，此次新制上路將有助於包租代管市場。

即／房屋倒塌瞬間曝！　差1秒活埋人車

即／房屋倒塌瞬間曝！　差1秒活埋人車

大甲粉腸改自家擺攤慘跌9成　老闆：得養一家15人

大甲粉腸改自家擺攤慘跌9成　老闆：得養一家15人

快訊／轟天巨響！台中民宅倒塌壓車　母女驚恐逃生

快訊／轟天巨響！台中民宅倒塌壓車　母女驚恐逃生

情書內容曝　人妻學生告白教授

情書內容曝　人妻學生告白教授

關鍵字：

台中外遇人妻學長

讀者迴響

熱門新聞

開放第9、10類疫苗預約登記！

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

艾瑞絲遭疑「花450萬買粉絲」傻眼開嗆

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

用力擦屁！她「草莓奶昔瀑布」狂瀉…醫搖頭嘆：整塊挖掉

賈永婕遭酸作秀…吳淡如不忍了「姐來幫妳罵人」

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面