人妻激情偷吃！學長車內下指令：一半就好…老公聽「噴出來」崩潰

▲人妻偷吃EMBA學長被老公抓包，下場要跟小王一起賠丈夫50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫在家中發現摩鐵發票，一查才發現，老婆竟與EMBA學長相約摩鐵激戰，2人不僅互稱「老公」、「老婆」，在車內還有不少鹹濕對話，讓他崩潰決定向2人求償50萬元，日前判決出爐！

人夫主張，妻子與EMBA的學長於2019年2月13日到台中一間摩鐵開房間激戰，他隔了4個月後才在家中發現摩鐵發票，一查驚知老婆2019年2月至7月間與小王有不少曖昧對話，讓他完全無心工作頓失收入，還罹患了環境適應障礙的疾病，妻子也在姦情曝光後搬離家中，無辜的女兒跟著轉學，導致他只能利用周末見女兒一面，身心受創嚴重，決定向妻子與小王求償50萬元。

小王辯稱，光憑發票無法認定他與人妻有發生性行為，而翻拍的對話內容侵害個人隱私，不具有證據能力，至於人夫所提的錄音檔，也不是原始檔，不足以認定他與人妻有侵害配偶權。另外，他認識人妻時，人妻與人夫早已分居，是夫妻倆的婚姻存有破綻在先，強調自己並沒有破壞他人婚姻，認為人夫興訟是為了爭取女兒親權的手段。

▲人夫發現妻子外遇後，內心大受打擊。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

人妻則稱，丈夫在外積欠數百萬元債務，導致自營材料行倒閉，但丈夫失業後仍不思進取，只以短暫打零工維生，導致她不僅要維持家庭開銷，下班後還要照顧年幼的女兒，丈夫得知她就讀EMBA時結交男同學，便動了壞心思，故意在車上裝竊聽器，想藉機以類似仙人跳的手法向學長詐財。另外，丈夫在她專用的車上竊錄，又翻拍她對話內容已經構成妨害秘密或無故竊錄罪，至於摩鐵發票只是撿到的，強調自己沒有外遇。

但台中簡易庭勘驗人妻與小王對話內容卻發現，雙方不僅以「老公」、「老婆」、「親愛的」等互稱，還互傳「愛你」、「想你」、「想抱你」等訊息互訴情衷，已逾越一般普通朋友的交往範圍。

透過車上的錄音檔還可發現，不少鹹濕對話，包括人妻稱「你等一下如果又X在我嘴巴裡面」、「你都還沒有舔我的，你等一下…越X越粗」、「這也太刺激了吧！X一下就好了」；小王則喊著，「輕一點」、「含一半就好…」、「這支是妳的」、「喔，噴出來了」、「我不壞妳怎麼會愛我」等語。法院最後判2人連帶應賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。