三峽26人群聚鬥毆　侯友宜：可惡至極！疫調送檢後重罰

▲為喬6萬元債務，26人當街群聚鬥毆。（圖／記者游宗樺攝）



記者黃巈禾／台北報導

新北市三峽區2名男子為了6萬元的債務，2日凌晨相約在三樹路談判，其中一方帶了20多名小弟助陣，警方獲報後將涉案的26人全數逮捕。對此，新北市長侯友宜表示，防疫期間任何挑釁治安的行為，新北市 一定嚴辦、絕不寬貸！

侯友宜5日晚間在臉書表示，新北市的治安不容許任何人挑戰，更何況在疫情期間，警察同仁已經忙到分身乏術了，竟然還有群聚鬥毆事件增加警察的負擔，實在可惡至極！一切待疫調送檢後，市府絕對會嚴辦重罰。

侯友宜指出，每年暑假期間，新北市政府警察局都會實施「青春專案」，雖然今年因疫情而暫停評比，但警察保護青少年的腳步不會因此停歇，全力捍衛治安的同時，也會做好防疫工作，呼籲正在放暑假的孩子，防疫期間務必遵守規範，不要群聚也不要外出遊玩，就是給第一線 同仁最大的協助。

鄭姓男子（34歲）與吳姓男子（52歲）疑因毒品交易，產生6萬元債務糾紛，雙方談判破裂，鄭男率領小弟開車、騎車到場，手持刀棍對吳男一方猛攻，其中張男（19歲）、李男（18歲）2人持西瓜刀追殺吳男，而高男（20歲）還開車企圖衝撞吳男，造成他腿部擦挫傷，其翁姓友人左胸腹則有刀傷。

警方獲報出動快打部隊到場，同時通報救護車協助傷者就醫。翁男經送往三峽恩主公醫院急救後，並無生命危險。警方經調閱監視器，循線將逃離現場的26名涉案人全數帶回，全案將依殺人未遂、妨害秩序罪嫌偵辦，同時依《傳染病防治法》移請衛生局開罰，以1人6萬元計算，26人總罰鍰為156萬元起跳。