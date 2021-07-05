排水溝成「黑龍江」　台東環保局揪出無良工廠開罰

▲排水溝遭汙染成「黑龍江」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局日前接獲民眾陳情，指稱台東市豐樂里附近排水溝上面有大量黑色油污，且空氣中有濃厚的油味，疑似業者排出廢油，稽查人員立即前往並追查污染來源，主因為業者在進行廠區內鍋爐設備汰換時，未妥善處理殘留於機體內的廢油，而作業不慎與疏失，鍋爐內廢油洩漏至排水溝，造成環境污染事件，環保局將依相關水污染防治法處新台幣3萬元至600萬元，並通知業者限期改善。



台東縣政府表示，防疫期間各行各業的生計都受到影響，部份業者可能藉此空檔期間，進行廠區設備汰舊換新或機具維修保養等工程，此舉不僅確保產線作業順暢與未來永續經營，還能提升自家服務品質及形象，但也呼籲業者多留心除了做好生財機具的保養、修繕與汰換，應避免操作錯誤造成相關的環境污染，臺 東的環境需要每一位業者及民眾一起共同維護。

環保局指出，業者使用的機具，機體內部易殘留少量廢油、廢液等廢棄物，若要進行維修、更換時，應先檢查是否已將污染物排除乾淨或收集，並避免移動過程中，機具、機體遭碰撞而導致破損、滲漏，誤流入地面、土壤或排入水溝、河川等污染。一旦發現有滲漏等狀況，務必做好相關緊急應變措施，並於事故發生後三小時內，通知當地主管機關，如未立即採取相關緊急應變措施者，可依違反水污染防治法進行裁罰。

若民眾發現有相關環境污染等情事，可使用公害陳情網頁(https://ww3.epa.gov.tw)、手機的公害報報APP(Google Play下載連結: https://reurl.cc/NjD6ZQ；IOS App Store下載連結: https://reurl.cc/nzX0Ed )、環保局陳情專線0800-066-666等多種管道提出陳情，環保局將派員前往稽查。

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