扶輪集愛送全台　移動式正壓篩檢艙助醫護

▲國際扶輪社捐贈移動式正壓篩檢艙助醫護。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全台有3萬多名會員的國際扶輪社看到全體國民的生活深受新冠疫情影響，尤其是第一線的醫療人員更是工作量大增，因而號召全台12地區扶輪社聯合發起全台捐贈正壓篩檢站計畫，動員數百位扶輪社友，組成了包含無塵室、機電、鐵件、設計的專業團隊，打造百來座要價不斐的正壓篩檢站，充分發揮扶輪團結服務精神，展現超高效能。

疫情持續延燒，醫院外常可以看見醫護人員，忍受著高溫炎熱的惡劣環境工作，國際扶輪社運用數百位扶輪社友專業，催生135座總值超過5千萬元的移動式正壓篩檢站捐贈給全國各主要醫療院所，提供醫護人員更安全的工作環境。

台北榮總台東分院於4日獲贈1部由台北台美扶輪社捐贈的移動式正壓篩檢艙，可提供醫護人員更安全且舒適的採檢環境，亦可增加醫院的採檢量能。現任助理總監王俐云小姐及其他熱心社友共20多人凌晨3點多就從北部出發一路隨車護送南下，當正壓篩檢艙送抵北榮台東分院的急診室外時，醫院同仁們看到打造精美又齊全的正壓篩檢艙都感到相當興奮。

代表到現場出席與見證的北榮台東分院外科主任許維愷表示，醫院現行的篩檢站較陽春，且採檢人數有一定限制，如遇需要大量篩檢狀況將不堪使用，感謝國際扶輪在疫情嚴竣之際發起這項計畫，尤其感動扶輪社不忘照顧花東的醫院，天未亮就從桃園出發，風塵僕僕地將愛心送抵台東除了敬佩扶輪社動員的速度外，也祝福運送人員回程一路平安。

最後雙方在正壓篩檢艙前合影並互相送上祝福，北榮台東分院的同仁們更與扶輪社的運送人員們相約，待疫情過後，歡迎再訪台東!

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