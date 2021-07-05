微軟控美執法機構討要用戶數據　陸：美國才是公認的「駭客帝國」

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國微軟公司（Microsoft）副總裁伯特（Tom Burt）日前揭露，美國聯邦執法部門近5年發出超過2千份「保密令」，以秘密獲取微軟用戶的數據，未受法院有效監管。對此，大陸外交部發言人汪文斌5日表示，事實一再證明，逼迫企業開設「後門」，違規獲取用戶數據的「恰恰是美國自己」，美國才是全球網路安全最大威脅。

汪文斌在例行記者會上指出，長期以來，美國運用其強大的技術能力，無孔不入地監控本國和各國人民，竊取各類數據，侵犯各種隱私，911之後，美國出台的「愛國者法案」就要求美國網路公司定期提供用戶信息。

汪文斌提到，據報導，去年12月，法國國家信息與自由委員會表示，Google公司和亞馬遜公司（Amazon）的法國網站事先未經訪問者允許，就將瀏覽網頁時存儲的數據保存下來，且未說明其用途，違反法國相關規定。此前，愛爾蘭方面也曾要求臉書公司停止向美國傳輸歐盟用戶數據。

▼微軟。（圖／路透）



汪文斌指出，從近10年前的史諾登（Snowden）事件，到近期揭露的美國通過海底光纜對其「盟國」高級官員進行監聽，事實已經反覆證明，美國自己是世界公認的「駭客帝國」和竊密大戶。

汪文斌強調，這樣一個國家，卻打著「維護網路安全」的旗號打壓別國企業，鼓吹排除特定國家的「清潔網路」，是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」，充分暴露了美方維護網路安全是假，打壓競爭對手、維護自身網路霸權是真。

汪文斌還說，這與中國發起的《全球數據安全倡議》的目的和宗旨形成鮮明對比，「我們呼籲國際社會共同揭露和抵制美國危害全球網路安全、破壞國際規則的行徑。」