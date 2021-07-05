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快訊／柯文哲決定北市篩檢改PCR　7家醫院開始演練普篩系統

▲▼柯文哲、黃珊珊出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲5日在疫情說明記者會上宣布，北市篩檢改PCR，北市7家醫院開始演練普篩系統，後天開始，民眾若覺得需要做PCR，就到這7家醫院。

柯文哲表示，虎林專案昨天篩出2人，目前篩檢了5012人，找出2人陽性，有人說這個數目很少，最主要是因為台北市確診案例一直在下降，現在抓到1個都不太容易，篩檢很多人才會抓到1個。

柯文哲指出，中正區數字有上升，忠勤里從5月18日到7月1日，6棟700餘戶國宅，1個月多時間陸續有16案，上個禮拜突然出現3人，一時間沒有看到很明確的感染源，所以認為這個地區有潛藏的不明感染源，現在里長造冊，一車一車拉到和平醫院篩檢。

柯文哲說明，將來要思考台北市篩檢要怎麼做，如果很明顯這個地方是好像有感染，一天要做上千例，也許就要用國小場地，把里民拉進來，若一兩棟國宅就不用找學校做大規模篩檢站，應該在台北市5家市立聯合醫院，加上關渡、萬芳醫院，算一下7家醫院，如果北市一天做幾百個，大概用7家醫院，均勻分布在台北各個地方。

柯文哲表示，後天開始，在台北市若覺得需要做PCR，就到這7家醫院，當然如果里長或公衛上看見這個地方有需要，一天做幾百個，就整個預約帶隊去做，要在台北建立普篩PCR系統。

柯文哲指出，過去篩檢是用快篩，但經過北農事件，一路下來，從現在開始，篩檢以PCR為主，快篩只有在三更半夜，或是說只要做一個，這種情形下才要抗原快篩，只要數量夠大，預約大規模，原則上就是PCR。

柯文哲強調，如果只做快篩，抗原快篩，一半PCR陽性的人抓不到，因為PCR能量已經建立，希望是黃金標準，原則上北市就是做PCR

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