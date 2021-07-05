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賊星該敗！　行竊5千元真人版「小小兵大盜」露餡　

▲莊姓竊嫌因頭戴「小小兵」安全帽，特徵十分顯眼，被警方循線查獲依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲莊姓竊嫌因頭戴「小小兵」安全帽，特徵十分顯眼，被警方循線查獲依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局德高派出所，6月28日接獲李姓民眾報案稱店外信箱放置材料費5千元遭竊，警方積極追查赫見真人版「小小兵大盜」，犯案過程全被監視器拍下，超顯眼特徵也讓警方得以鎖定犯嫌迅速破案。

警方說，遭竊店家向警方表示，放置在信箱內要給原物料廠商的現金5千元遭竊，由於材料費用寄放的時間地點僅有雙方當事人知情，也讓店家百思不得其解，不知竊嫌怎會知道信箱內有錢行竊。

▲莊姓竊嫌因頭戴「小小兵」安全帽，特徵十分顯眼，被警方循線查獲依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經警方連日積極追查，調閱店家監視器發現是一名頭戴「小小兵」安全帽且身著雨衣的男子，鬼鬼祟祟地撬開信箱，自以為神不知鬼不覺，作案不到兩分鐘便成功得手離去。

▲莊姓竊嫌因頭戴「小小兵」安全帽，特徵十分顯眼，被警方循線查獲依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於竊嫌戴著口罩，且當晚下著滂沱大雨亦增加警方偵辦案件的困難度，而面對該名「小小兵」盜嫌，雖頭戴安全帽難以辨識，但也決心要將該竊嫌早日繩之以法，經員警鎖定該犯嫌之穿戴特徵，至現場周遭勘察蒐證並逐一過濾相關線索，交叉比對查出竊嫌是店內莊姓男員工所為，並通知到案說明。警方了解係該犯嫌因缺錢才會動歪腦筋行竊，莊嫌在犯行曝光後也相當懊悔，乞求店家原諒，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警一分局提醒，錢財不留白，勿將金錢放置於容易取得處所，免得遭有心人士覬覦，得不償失。

卸妝神水、用過回不去

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