台灣室友教摺蓮花！外國妹被驚艷　狂做10個「送給聚會每個人」

▲外國妹摺了10幾個紙蓮花，送給朋友們。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

網搜小組／周亭瑋報導

每個國家都有自己的風俗文化，在不了解的情況下，有些行為很可能鬧出笑話。一名外國妹子在台灣室友的教導下，學會摺紙蓮花；沒想到，後來她竟狂做十幾個，送給聚會好友，讓知道真正用途的人哭笑不得。

作家黃大米在臉書發文分享，粉絲的精彩留言，「外國朋友的台灣室友教她摺蓮花，她覺得很美，後來一次聚會，她折了十幾朵，送給在場的每一位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，黃大米忍不住笑說，「其實真的蠻美的，就是美才要燒給祖先啊！」而網友則紛紛回應，「換一個角度來看，外國朋友是真心的祝福她每個朋友，要謝謝她才是，這麼漂亮的紙蓮花，這麼善良的心意，不要因為某些禮俗限制，而破壞了這原本的美意」、「人人有份，不用急，這叫超前部署」、「是真的美。其實這就是一個手工藝，平常心看待就好」、「謝謝外國朋友發揚國粹」、「摺得比我還美」、「美麗的誤會」。

另外，不少人也分享類似情況，「多年前，有同學去英國工作，同事非常喜歡中國風的物品，於是他收到用天公金包起來的小禮物，他完全不知道怎麼跟對方解釋，那個不是包裝紙」、「沒事，我朋友外國老公常常送她菊花。她有時候就會抱怨說，為什麼他們都搞不清楚，華人不要送菊花」。