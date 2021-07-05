近200萬老人「拒打AZ疫苗」！南韓醫師呼籲接種：病歿者95%是老人

▲南韓約有166萬被歸類為AZ疫苗施打對象的60歲以上高齡人士，因為懼怕血栓等副作用而不同意接種。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年2月26日起依年齡、職業等身分陸續開放民眾施打阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，不過由於國內施打AZ疫苗後的血栓案例頻傳，加上媒體大篇幅報導，造成近200萬名納入接種對象的高齡人士，依舊未預約登記接種。對此，首爾大學醫院感染內科教授呼籲，被歸類為高染病風險的高齡人士，應儘速安排接種。

根據韓媒《中央日報》，首爾大學醫院感染內科教授、同時擔任南韓新冠肺炎中央臨床委員長的吳明燉（오명돈）於昨（4）日接受專訪時提出疑問，「如今政府將於月底前開放50多歲民眾施打莫德納，究竟不去回溯那些60歲以上未接種疫苗的高齡人士，是不是一件對的事？」

南韓疾病管理廳的統計資料指出，所有873萬2009名60至74歲的接種對象中，有706萬9454人同意接種疫苗，然而卻有166萬2555人反對接種，他們皆被政府劃入AZ疫苗的施打對象名單，其中高達44萬2370人為75歲以上，屬於染疫後病情會迅速演變至重症的高危險群眾。

根據推測，這些反對接種疫苗的民眾大部份是因為AZ疫苗可能會引起血栓，才不同意施打。報導指出，這些當初被納入接種對象的高齡人士若在意願調查中，表示不願施打疫苗，則須等到第4季、也就是今年10月一輪的接種計劃結束後才能被回溯施打。

吳明燉對此向政府呼籲，應儘早回溯施打拒絕接種的高齡人士，「最近單日新增病例高達7、800多人，尤其Delta變種病毒一旦擴散，沒人能夠擔保這些高齡人士會發生什麼事，因為以4日的數據來看，這些60歲以上高齡人士占所有重症患者的比率為63.6%、占病死者比率則高達95.1%。」

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