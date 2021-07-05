打AZ要暫緩捐血14天！醫解釋「關鍵原因」：莫德納不受限

▲打AZ疫苗要暫緩捐血14天。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣目前正積極施打新冠肺炎疫苗，除了要注意副作用之外，施打腺病毒載體的AZ疫苗後，如要捐血要暫緩14天，但屬於mRNA疫苗的BNT和莫德納則沒有限制。對此，林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成表示，各國的標準都不一樣，有些國家認為沒關係，未來也會看各國文獻和之後施打狀況去調整。

針對打疫苗後捐血，黃玉成說，之前疫苗專家小組有討論過，有比較國外的情形和國內看法，但各國看法不同，因為腺病毒載體認知上很難歸類算不算有活性病毒，一部分認為腺病毒載體不是活化疫苗，進到人體不會繁殖的，但動物實驗裡面，很多都找得到，所以安全起見還是等14天再說，但目前都沒有科學證據。

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mRNA只是片斷的，不是整個病毒，各國也比較沒有限制，而腺病毒載體是整個病毒，所以讓接種者休息一段時間會比較放心，台灣目前標準是一到兩個月前訂出來的，未來也會看各國文獻和之後施打狀況去調整。

另外，因為台灣仍在三級警戒，外界也憂心台灣血液庫存是否受到影響？對此，台灣血液基金會業務處處長洪英聖受訪時表示，因為打疫苗都是高齡者為主，其他是特別類別，目前還沒有明顯影響到捐血量，未來施打族群如果年輕化，可能就會有影響，不過到時候也要看是哪種疫苗，施打AZ要暫緩是依照衛福部傳染病防治諮詢委員會建議執行。

洪英聖說，警戒期間的捐血量跟之前比，大概還有7、8成，但因為最近疫情趨緩，醫院暫停的手術，有逐漸恢復，用血量也慢慢回復到疫情前8、9成，所以稍微影響到庫存，主要是現在擔心群聚，沒辦法辦捐血活動，所以對整體血量有蠻大影響。

根據最新血液庫存統計，目前各中心血液整體庫存是偏低，整體統計A型有5.9天、B型6.5天、O型6天、AB型5.4天，其中新竹AB型急缺，只剩4.9天。



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