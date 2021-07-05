【傳愛的旅程】「東森農場」開張　支持在地小農

《東森農場》

文／洪菱鞠

東森購物成立以來，始終秉持「東森嚴選」精神，所有售出的產品都要經過層層把關，只為把最優質的好東西分享給廣大會員朋友。延續這份使命，2017年東森購物全新開闢《東森農場》節目，製作團隊全台灣走透透，找尋更多的在地好食材，節目型態也從棚內走到戶外，開著 SNG車深入產地第一線，讓消費者直接透過鏡頭看到農友們用心栽培的蔬果，並把當季最新鮮的好滋味從產地直送到家。消費者在家安心享用當令優質食材的背後，則是東森購物用行動力挺農民、支持台灣農業的一份信念與堅持。

代銷桶柑 解果農心中的痛

時間回溯到2018年。作為桶柑生產大縣的新竹，往年產量總在四萬兩千多公噸，由於前一年颱風天災少，使得該年桶柑大豐收，盛產超過五萬公噸，甜度平均值也為歷年最高。只是難得質量雙雙超標的一年，果農卻都笑不出來，生產過剩、供需失衡、價格崩落，桶柑產銷陷入空前危機。眼看著即將進入採果期尾聲，考量到人力成本，考量到市場價格狂跌，不少果農乾脆放棄採收，任由果實掉落腐爛。一年的辛勤耕耘，血本無歸的辛酸委屈，是果農心中最大的痛。

農民的辛苦和心苦，東森看到了。「東森購物」主動與新竹縣峨眉鄉合作，透過電視購物和「ETtoday 新聞雲」的現場直播，讓消費大眾從電視和網路畫面就能看到一顆顆黃澄澄、香甜飽滿的桶柑，並瞭解果農用心栽種的過程和心血；再經由東森電視購物、購物網、型錄等多通路的同步銷售，最後狂賣四千箱、八萬斤，共計36萬顆的桶柑，相當於每秒售出75顆。東森購物會員的熱情響應，一度賣到農會紙箱不夠用，再又緊急跟紙廠加訂，才順利出貨。「東森購物」更不計成本，把銷售金額所得全數回饋農民，為此前新竹縣長邱鏡淳特地親自北上拜訪王令麟，表達全體新竹果農的感動與謝意。

▲前新竹縣長邱鏡淳和王令麟一起站台，大力推銷最香甜飽滿的新竹桶柑。

▲每一顆裝箱售出的鳳梨，都是偏鄉孩子的一份希望。

義賣鳳梨 緩弱勢家庭的燃眉之急

同樣因為產量過剩造成價格暴跌的，還有屏東的社福團體「慈惠善導書院」所栽種的鳳梨。「慈惠善導書院」由院長陳文靜帶領一群單親媽媽共同創建而成，以「培育弱勢不再弱勢」為終身職志，致力於照顧和教育偏鄉的弱勢孩童。他們堅持不接受捐款，而是帶著孩子們靠自己的雙手栽種作物來自產自銷，最後販售所得全數作為多元課輔及家庭安置的基金。

務農很辛苦，再加上院長、媽媽們和孩子們對農事一竅不通，從整地、播種、施肥、灌溉、防曬等等，每一步都是邊做邊學，每一次收成也是有多有少。經歷了美濃熱死、蕃茄冷死而致血本無歸的慘痛經驗，也讓大家越挫越勇。陳文靜認為孩子們的家庭、經濟、環境雖屬弱勢，但心性絕不弱勢，現在吃得苦中苦，未來在社會上有絕對的競爭力及優勢。只是，沒想到辛苦栽種鳳梨難得一回收成大好，卻碰上全台鳳梨大豐收，市價直直落。「慈惠善導書院」多達三萬顆、約七萬斤左右的鳳梨找不到買主，一旦少了這筆收入，用來照顧在地孩童的教育基金勢必將面臨短缺。東森購物董事長王令麟聽聞後，對「慈惠善導書院」守護偏鄉弱勢孩童的理念和勇氣深表認同，隨即發起認購，並指示東森平台加強報導並協助義賣，每一顆鳳梨都是偏鄉弱勢家庭的一份心血，而售出的每一顆鳳梨未來也將是偏鄉弱勢孩子的一份希望。果然電視購物首檔節目一開賣，短短 40 分鐘就狂銷三千顆鳳梨，讓書院的單親媽媽和孩子們頻頻致謝，「東森購物」依舊分文不取，所得全數捐予「慈惠善導書院」。

▲電視購物首檔開賣三千顆鳳梨就賣光光，屏東的媽媽和孩子們都好開心。

「東森農場」願做全台小農後盾

看天吃飯的農夫，收成好壞往往關係著整個家庭的生計。深知農民的辛苦，東森集團總想著可以怎麼樣為我們的農民、為這塊土地，貢獻一份心力。「東森購物」歡喜擔下這份工作，「東森農場」於焉誕生，希望扮演一個公益平台的角色，讓每一顆辛苦的果實，都不要被糟蹋，也讓歡喜收成的農民荷包滿滿；最重要的是讓最熱情有愛的東森會員，能夠品嘗到產地直送的甜美滋味。

從一粒桶柑、一顆鳳梨開始，打響了「東森農場」的名號，只要土地有收成、只要農民有需要，「東森農場」一直都會在，做全台小農最堅實的後盾。

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