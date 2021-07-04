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黃珊珊還原北農設篩檢站經過　「陳副主委誤會了」

▲▼柯文哲、黃珊珊出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲黃珊珊出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

記者黃巈禾／台北報導

台北市副市長黃珊珊2日指出，之前要在北農的北一（萬大市場）場內設篩檢站，但向農委會反映後說是農產品交易很多、無法空出拍賣場場地。農委會副主委陳駿季回應，農委會一直都建議在場內設置。對此，黃珊珊4日還原北農設篩檢站的經過，並稱「陳副主委誤會了」。

黃珊珊在疫情說明記者會上說明事情的來龍去脈。她表示，這件事情應該是陳副主委沒在現場，第一次開會的時候，當時中央包括衛福部長陳時中、醫福會執行長王必勝、農委會主委陳吉仲在場，他們希望在北農設立大型篩檢站，當時她反映北農在施工，場地不好，所以商量到河堤外面去做，或是到比較遠的地方去做，但怎麼看都不適合，最後才在萬大國小、橋下前進指揮所，2個比較小的地方。

黃珊珊指出，環南市場發生41個確診的時候，王必勝有跟她連絡，看北市府能否在北農也做一個大型篩檢站，她告訴王必勝，之前有反映過，北農是一個批發市場，有很多農產品從中南部上來，必須要協調，尤其要拜託陳吉仲先通知農民減少交易量，才能空出場域。

黃珊珊說明，這個場域並不是北市府的，而是北市府跟農委會一起管理的台北農產運銷公司，貨品來了，要有拍賣的場域，若要空出來變成大型的篩檢站，一定要跟農民先講好，是不是有些部分要降載，所以她請王必勝協調農委會，從未說過農委會禁止北市府在北農設篩檢站，要設的話必須要先跟農委會溝通，陳副主委當時不知道這段談話的過程。

黃珊珊強調，當時陳時中來的時候，有跟陳時中說明北農有工地，也謝謝農委會有協調，拍賣會可以挪出一個空間，才可以在北農設這麼大的篩檢站。

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