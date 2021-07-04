新北車流量增加！國五往宜蘭最多　侯友宜祭5措施：再忍耐一下

記者黃巈禾／新北報導

三級警戒期間，不少民眾在家悶壞了跑到風景區。對此，新北市長侯友宜4日除了針對人車流管制祭出5點措施，也點出大眾運輸交通量、國道車流量都有增加，他呼籲市民再堅持忍耐一下。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）



針對景區人車流管制，侯友宜祭出5點措施，包括：一、風景區轄內景區停車場，除了長租戶外，僅對外開放1/2停車空間；二、各景區遊客中心與公廁持續關閉；三、各景區店家自主休市；四、人潮儀表板監控人流；五、景點熱區加強巡邏勸離。

侯友宜指出，瑞芳、金山、萬里整個勸導成效都非常好，除了水牛坑一度有人要進去被勸離以外，貢寮八里都很好，但看到這段期間車流量有變化，今天早上10點跟上禮拜禮拜天就增加4%的車流量；此外，除了車流量增加以外，新北大眾運輸交通量，公車交流輛比上禮拜增加4.4%，監控交通點也增加4%，台北捷運增加8%，淡海輕軌增加10%。

侯友宜提到，國道台北運量，國一增加1%，國三7%，而國五最多來到9%，很多人要去宜蘭，這會讓宜蘭風景區有非常多的壓力，台鐵這幾個站也增加8%，國道、台鐵運量增加當中。

最後，侯友宜強調，警戒三級，行百里者半九十，再忍耐堅持一下，在家防疫，謝謝配合。