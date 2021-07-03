他推好市多必買泡麵「搭配奢華配料」　網一看傻眼：太浮誇

圖文／鏡週刊

美式大賣場好市多（Costco）商品種類多樣，價格優惠，吸引不少人前往消費，近日就有1名網友分享，他煮了好市多必買商品「金螃蟹泡麵」，配料竟是豪華的「波士頓大龍蝦」，讓網友看傻眼，搞笑留言「這款泡麵竟然有附龍蝦？」

該名網友上月30日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」透露，他認為好市多的必敗之物是「金螃蟹泡麵」，並分享泡麵的成品照，表示「簡單的料理，華麗的出場」，似乎相當滿意。

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原PO貼出的照片顯示，泡麵湯底十分濃郁，還有半生熟蛋作為點綴，賣相十分吸引人，但定睛一看，竟然還有1隻超大的「波士頓大龍蝦」作為配料，超豪華的料理，讓不少網友看傻了眼。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「這款泡麵超好吃」「那個蛋可以煮成這樣，也是很厲害」「為什麼可以這麼浮誇，又不討人厭」，有網友搞笑留言「該不會有人沒看到龍蝦想要退貨吧？」「圖文不符！人家是『金螃蟹泡麵』，你用的是龍蝦！」「這泡麵有附龍蝦？馬上去買！」



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