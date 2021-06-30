9旬夫妻確診「爺7天病逝」　她嘆最遠距離：隔道牆卻不知老伴走了

▲爺爺確診後7天過世，家屬不敢給奶奶知道 。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「隔著一道牆卻不知道老伴已經離開了...」一名女網友表示，一對老夫妻感情好，住院期間兩人卻陰轉陽性，必須分隔病室，怎料兩人這一別，就是天人永隔。原PO難過直呼，爺爺發燒到血氧不足，一周後上天當菩薩了，而住在隔壁的奶奶不知愛人已離世，讓護理師們很是心疼。

一名護理師在《Dcard》29日發文，表示日前來了一對近90歲的老夫妻，因兩人住的機構有確診被匡列，便送來醫院隔離，「一開始篩檢都是陰性，他們因為感情很好，所以沒有一人一室，直到隔離的7-8天，兩位同時陰轉陽確診，才把他們分開。」

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身邊突然少了老伴，讓患有失智症的奶奶很焦慮，醫護們也很心疼，「吃不好病況也變差，一直想找爺爺」；而爺爺平時較少下床走路，吃飯對答都算清楚，但確診後開始發燒，原PO表示，爺爺發燒到血氧不足，還用上了救命神器，病況從還能對答到意識不清，無奈對抗病魔一周，「在29日還是無法撐過當天使了。」

整理完爺爺的遺物後，原PO隨後到隔壁替奶奶做治療，頓時內心一股心酸湧上心頭，「確診病人24小時之內要火化，奶奶無法見最後一面，無法說最後一句話，也沒有人敢告訴奶奶，他的老伴已經不在世上」，家屬方面也選擇隱瞞，就怕她無法承受。

奶奶躺在床上，一邊看著電視一邊露出微笑看著進出的護理師，原PO眼淚在眼眶中打轉，「原來世界上最遙遠的距離，是他們隔著一道牆，卻不知道彼此已經天人永隔。」文末，原PO也勸世呼籲，尚未解禁前，希望大家不要出門群聚，只要出門就有感染的風險，萬一真的感染傳給家人，難道不覺得心碎嗎，「對於生死很常體會的我也時刻提醒自己，生命無常要好好珍惜身邊的所有人！」

▲原PO表示，目前就是盡心把奶奶照顧痊癒！（圖／翻攝Dcard）



超大顆洋蔥文曝光後，底下網友也心疼不捨，「好難過，天人永隔果然是最痛苦的事」、「隔著一道手機屏幕也能感覺心酸，如果是我也真的不知道該怎麼跟她說，護理師辛苦了」、「每看到一次就煎熬一次，辛苦你們了」、「記得外婆過世的時侯，在治喪期間我常常去看躺在冰櫃裡的她，還說說心裡話，無法見心愛之人的最後一面，真的是新冠病毒最殘忍的一件事了」。