　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9旬夫妻確診「爺7天病逝」　她嘆最遠距離：隔道牆卻不知老伴走了

▲▼醫院加護病房 ICU 護理師 防護衣 彰化員生醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲爺爺確診後7天過世，家屬不敢給奶奶知道 。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「隔著一道牆卻不知道老伴已經離開了...」一名女網友表示，一對老夫妻感情好，住院期間兩人卻陰轉陽性，必須分隔病室，怎料兩人這一別，就是天人永隔。原PO難過直呼，爺爺發燒到血氧不足，一周後上天當菩薩了，而住在隔壁的奶奶不知愛人已離世，讓護理師們很是心疼。

一名護理師在《Dcard》29日發文，表示日前來了一對近90歲的老夫妻，因兩人住的機構有確診被匡列，便送來醫院隔離，「一開始篩檢都是陰性，他們因為感情很好，所以沒有一人一室，直到隔離的7-8天，兩位同時陰轉陽確診，才把他們分開。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

身邊突然少了老伴，讓患有失智症的奶奶很焦慮，醫護們也很心疼，「吃不好病況也變差，一直想找爺爺」；而爺爺平時較少下床走路，吃飯對答都算清楚，但確診後開始發燒，原PO表示，爺爺發燒到血氧不足，還用上了救命神器，病況從還能對答到意識不清，無奈對抗病魔一周，「在29日還是無法撐過當天使了。」

整理完爺爺的遺物後，原PO隨後到隔壁替奶奶做治療，頓時內心一股心酸湧上心頭，「確診病人24小時之內要火化，奶奶無法見最後一面，無法說最後一句話，也沒有人敢告訴奶奶，他的老伴已經不在世上」，家屬方面也選擇隱瞞，就怕她無法承受。

奶奶躺在床上，一邊看著電視一邊露出微笑看著進出的護理師，原PO眼淚在眼眶中打轉，「原來世界上最遙遠的距離，是他們隔著一道牆，卻不知道彼此已經天人永隔。」文末，原PO也勸世呼籲，尚未解禁前，希望大家不要出門群聚，只要出門就有感染的風險，萬一真的感染傳給家人，難道不覺得心碎嗎，「對於生死很常體會的我也時刻提醒自己，生命無常要好好珍惜身邊的所有人！」

▲▼隔著一道牆卻不知道老伴已經離開了（圖／翻攝dcard）

▲原PO表示，目前就是盡心把奶奶照顧痊癒！（圖／翻攝Dcard）

超大顆洋蔥文曝光後，底下網友也心疼不捨，「好難過，天人永隔果然是最痛苦的事」、「隔著一道手機屏幕也能感覺心酸，如果是我也真的不知道該怎麼跟她說，護理師辛苦了」、「每看到一次就煎熬一次，辛苦你們了」、「記得外婆過世的時侯，在治喪期間我常常去看躺在冰櫃裡的她，還說說心裡話，無法見心愛之人的最後一面，真的是新冠病毒最殘忍的一件事了」。

ET快訊
Delta原恐釀全村75人染疫！　台大教授：屏東做對2件事
快訊／基隆某豪宅「30歲男墜樓亡」！媽叫他上班才發現
賈永婕大女兒訂便當凸槌「慈濟醫院不收」！她緊急神救援
獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝光！
高雄1人確診「社區60戶」送隔離！14天噴萬元　網嚇：手段超
高雄殘忍兇殺！男遭撞飛「3煞亂棒打死」　家屬曝奪命動機
快訊／板橋大遠百今停業清消　櫃姐與家人雙確診
快訊／高雄鳳山某大樓漏夜清樓PCR！181住戶採檢結果出爐
快訊／「放火」疑遭仙人跳　網紅青青的前男友和同夥遭起訴
快訊／三重湯城某企業5確診　員工2採結果出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

枋寮果農確診Delta「感染源不明」　專家憂：不排除屏東有隱形傳播鏈

微解封引戰！他分析寧夏夜市「2大特點」　給肯定：可以做得到

Delta原恐釀全村75人染疫！台大教授：屏東做對2件事遏止疫情擴散

確診連5天降二位數湧人潮　「我們正在經歷1年前的日本」網掀論戰

沒卡領不到孩童防疫補貼！7／15起「帶這2樣」可到郵局領

快訊／板橋大遠百今停業清消　全館近千名員工快篩

快訊／高雄鳳山某大樓漏夜PCR清樓！181住戶採檢結果出爐

汽機車汽燃費繳納期限「展延1個月」　最晚8／31前要繳完

美護理師第一次在台看醫生　見費用驚變O型嘴：太扯了

高雄1人確診「社區60戶」直送隔離！14天噴掉萬元　網嚇：手段超硬

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

枋寮果農確診Delta「感染源不明」　專家憂：不排除屏東有隱形傳播鏈

微解封引戰！他分析寧夏夜市「2大特點」　給肯定：可以做得到

Delta原恐釀全村75人染疫！台大教授：屏東做對2件事遏止疫情擴散

確診連5天降二位數湧人潮　「我們正在經歷1年前的日本」網掀論戰

沒卡領不到孩童防疫補貼！7／15起「帶這2樣」可到郵局領

快訊／板橋大遠百今停業清消　全館近千名員工快篩

快訊／高雄鳳山某大樓漏夜PCR清樓！181住戶採檢結果出爐

汽機車汽燃費繳納期限「展延1個月」　最晚8／31前要繳完

美護理師第一次在台看醫生　見費用驚變O型嘴：太扯了

高雄1人確診「社區60戶」直送隔離！14天噴掉萬元　網嚇：手段超硬

神明前做壞事！她遭酒駕男2度侵犯　收到「丟丟臉的」影照

飯店龍蝦大戰！晶華買牛排送一隻　凱菲屋499元優惠延至7月底

雲端最前線／3萬人瘋搶！雙北長者預約莫德納 民眾搶殘劑

破紀錄「4天打1億劑」　陸本輪疫苗接種累積突破12億！　

家中撿到槍！10歲男童朝自己腦袋開槍　在8歲妹妹面前爆頭身亡

道奇王牌鮑爾被控性暴力　經紀方聲明：合意的性行為

韓女團成員非法使用牛奶真遭罰！　為「嚴重失眠＋憂鬱症」所苦

挺侯友宜「入境兩篩」　朱立倫：中央不應驕傲自滿拒絕好建議

枋寮果農確診Delta「感染源不明」　專家憂：不排除屏東有隱形傳播鏈

【傳愛的旅程】吃完「愛的早餐」一起快樂學習

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

生活熱門新聞

寧夏夜市微解封　人潮出現了

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

高雄某大樓爆陽性個案　158人漏夜PCR直送檢疫旅館

1個月叫40次外送　她的訂單都不超過這數字

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

女菜販居家快篩　驗出自己確診了

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

曾搭Delta確診司機車　印尼移工發燒「核酸檢測」結果出爐

醫籲「接種疫苗後3狀況」快就診

國衛院盼代工莫德納　傳Novavax也在計劃中

莫德納7月開打　2大疫苗差異一次看

7/12降級有望？　陳時中鬆口：解封指引準備中

更多熱門

相關新聞

周玉蔻又爆獨家　今確診數將證明「柯文哲隱匿北農染疫案」

周玉蔻又爆獨家　今確診數將證明「柯文哲隱匿北農染疫案」

資深媒體人周玉蔻30日於臉書又爆「獨家」消息，今天確診個案數，足以証明「柯文哲隱匿北農染疫案，害得全台灣跟著雙北一起無法解封！」

防海鮮冷凍包夾帶變種病毒 陸海關叫停12家外企商品進口

防海鮮冷凍包夾帶變種病毒 陸海關叫停12家外企商品進口

板橋大遠百櫃姐家人確診閉館消毒

板橋大遠百櫃姐家人確診閉館消毒

民俗傳播鏈12人確診！匡列300人採檢

民俗傳播鏈12人確診！匡列300人採檢

安南家庭群聚「1人染疫後痊癒」　匡列1司機疫調

安南家庭群聚「1人染疫後痊癒」　匡列1司機疫調

關鍵字：

新冠病毒老伴確診病床奶奶爺爺過世

讀者迴響

熱門新聞

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

台中7歲柔道童　住院70天不治

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

百萬網美曬「車頭燈變形照」　網一看暈了

寧夏夜市微解封　人潮出現了

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

她被老闆性侵　自尊心縫起她的嘴

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

鳳梨直播捕獲「史詩級天王大咖」加入！他嚇到道歉

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面