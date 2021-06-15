跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭！老司機搖頭3推測

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和男友交往1年，期間不斷出現尿道發炎的情況，原以為是水喝太少，後來她才察覺，只要和對方有性行為，隔天就會出問題。苦惱文釣出大票老司機，紛紛直言「那是妳男友的問題」、「二個都給醫生看看就知道答案了」。

女網友今在「爆怨2公社」發文吐苦水，「跟男友在一起1年了，一直反覆尿道發炎，原本以為是水喝不夠多，後來才發現只要%%%，隔天一定馬上尿道發炎，就算結束都有沖洗乾淨，也還是一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她接著說道，「跟以前的男友都沒有這個問題，真的超想哭的，現在狂灌水中，不知道有沒有用，就是很灼熱，想小便...又上不出來。真的懷疑男友是不是跟我水土不服，明明也都有洗澡。」

最後，原po無奈直呼，「有人跟我一樣的問題嗎？超想哭的，我今天來去看醫生好了，現在上班中，痛到在地上打滾，先跟同事要消炎止痛藥緩緩。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

po文一出引起熱烈回響，許多網友紛紛表示，「就是交叉反覆感染，都戴套做吧」、「叫男友去檢查，自己多吃些蔓越莓、益生菌之類的」、「男友的鳥不乾淨阿！他才是最需要看醫生的」、「我們看起來像婦產科醫生嗎？為什麼不看醫生，那應該是念珠菌感染」、「指甲縫應該沒洗乾淨」、「妳男友的XX有毒」。

另外，也有內行推測3種情況，首先有可能是免疫系統出問題；再來就是男友的「那裡」不乾淨；最後，則是男友的生殖器帶有病菌，「傻女孩，不要把問題往自己身上攬！兩人一起去做檢查，也可以試看看全程戴保險套，看隔天還有沒有發炎，90％機率知道問題是妳還他了。」