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年輕男性暈針送急診！外送員疫苗開打　北榮拼4天接種6千人

▲▼年輕男性暈針送急診！外送員疫苗開打　北榮拼4天接種6千人。（圖／北榮提供）

▲年輕男性暈針送急診！外送員疫苗開打，北榮拼4天接種6千人。（圖／北榮提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

北榮團隊清晨出任務，到環南市場執行擴大採檢，另一批人馬在院內執行交通部委託案，動員120位工作人員，幫第七類接種對象外送人員接種疫苗。北榮表示，此次接種也是採宇美町式方法，分16線同步施打，預計4天可接種6000人。上午有一名年輕男性暈針，已送到急診觀察。

台北榮總接受交通部委託，7月3日、4日、10日、11日共4日，提供第七類接種對象外送人員疫苗接種服務，由台北市區監理所造冊簡訊通知，第一批報到時間上午8點開始，預計每天可接種1500人，4天共接種6000人。

早上8點未到，外送員已坐滿等待區，經報到、量額温、量血壓後，進入孝威館內接種，8時25分第一位外送員完成接種。

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▲▼年輕男性暈針送急診！外送員疫苗開打　北榮拼4天接種6千人。（圖／北榮提供）

▲醫護人員說明接種規劃。

臺北榮總社區醫學科陳育群主任表示，本次接種共動員120位工作人員，分ABC三區，採宇美町式方法，接種者不動、醫護動的方式，分16線同步施打。

陳育群提到，公費COVID-19疫苗接種至今，臺北榮總不斷提升環境規劃、動線流程及接種方式，希望提供最貼心、最快速、最安全的接種服務。今天現場井然有序，雖出現接種者身體不適或暈針等狀況，均獲得迅速妥善處置。

陳育群受訪時指出，暈針者是一名年輕男性，主訴前一晚熬夜沒睡覺，加上接種時情緒緊張，因此出現暈針情況，已送至急診觀察。另一名男性則是在施打前發現血壓較高，醫護團隊評估可能有中風情形，暫時不予施打。

交通部公路總局許鉦漳局長今（3）日上午也到現場視察，對於北榮超大能量、高效率、高品質的接種服務表示肯定與感謝。

▼接種人員離開後位置清潔消毒。

▲▼年輕男性暈針送急診！外送員疫苗開打　北榮拼4天接種6千人。（圖／北榮提供）

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