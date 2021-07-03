旅美學人陳文成逝世40週年　游錫堃：一樁未破的命案提醒了這件事

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

今年是旅美學人陳文成去世40週年，立法院長游錫堃3日表示，這一樁40年仍未破的命案，一直在提醒國人，台灣的民主自由是如何的難得而珍貴。

陳文成是台大數學系校友，在美國拿到博士學位，積極資助民主運動，陳文成在1981年返台探親，當年7月2日遭到警備總部約談，7月3日被發現陳屍於台灣大學研究生圖書館旁，被稱為「陳文成事件」，至今真相未明。

游錫堃指出，1981年到1984年之間，戒嚴時期執政的國民黨被指責用暗殺的方式來鞏固政權，先是1981年發生林宅血案，接著是1982年的陳文成命案，再來則是1984年的江南命案。

游錫堃說，至今唯有發生在美國的江南命案由FBI破案，而林宅血案和至今已屆40年的陳文成命案仍未找出真兇。在白色恐怖年代，這是統治者一開始就刻意混淆事實、銷毀資料、絕不能輕易動搖統治基礎的命案。

游錫堃認為，儘管轉型正義的工程已經啟動，追查真相之路卻仍然如此困難，在在顯露出40年前極權統治者的不義本質，也更凸顯出當年追求自由民主的人士，是冒著如何鋪天蓋地趕盡殺絕的龐大代價，而今日台灣的民主自由，是如何難得而珍貴。

游錫堃強調，在陳文成博士遇害40年的這一天，政府矢志讓轉型正義的相關法制更加完善，也要呼籲大家面對香港、新疆、西藏人權遭受嚴重迫害，中共運用外交、軍事、疫苗各種手段，對我無所不用其極之際，大家更應該團結一起，珍惜台灣得來不易的自由與民主。

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