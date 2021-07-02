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節水調度克服艱困水情滿足供灌　桃三灌區一期稻作7月中收成

▲節水調度滿足供灌，桃三灌區一期作要收成了

▲鄭文燦市長視察桃三灌區。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦2日前往新屋區，視察桃三灌區（新屋區）2021年一期稻作收成狀況開心表示，由於去年整年沒有颱風，石門水庫水情吃緊，桃三灌區第一期作採節水供灌，農田水利署桃園管理處在新街、老街溪抽水，提供桃三灌區應急取用，加上分區配合等措施，讓桃三灌區農地從耕田、抽穗，到目前接近收成，而且產量沒有受到影響。

▲節水調度滿足供灌，桃三灌區一期作要收成了

鄭市長指出，桃三灌區包括新屋、楊梅及接近新竹湖口地帶，總共7,700多公頃農地，新屋區農地去年因缺水已休耕、停灌各1次。今年農田水利署克服諸多困難與挑戰，透過錯開整田期、分區輪灌、間歇灌溉、精準灌溉、夜間調水、回歸水再利用及抗旱井抽水等抗旱措施，與農民共同辦理一期稻作供灌，預計7月中旬開始收割。

▲節水調度滿足供灌，桃三灌區一期作要收成了

未來市府也將與農田水利署充分合作，辦理埤塘浚深、清汙、整理堤岸等措施，讓埤塘能夠發揮更大的功能，並感謝農水署及桃管處協調節水調度，期盼後續稻穀收成及公糧收購工作順利完成，讓桃三灌區成為其他縣市的參考典範。

▲節水調度滿足供灌，桃三灌區一期作要收成了

農田水利署桃園管理處表示，桃3灌區總灌溉面積7,700公頃，一期作耕作面積6,202公頃，占總灌溉面積86.64%；其中，新屋工作站轄管35口埤塘，湖口工作站轄管65口埤塘，合計100口埤塘最大總蓄水量為1,527萬噸。

經統計，自今年2月21日桃園大圳通水開始至6月30止，石門水庫核定計畫量3,550萬噸，實際供水量1,150.18萬噸，農業節餘水庫原水計2399.82萬噸，節水率67.6%。

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