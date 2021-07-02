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快訊／不管三級警戒！　陳柏惟罷免案8／28投票

▲▼立法院時事堵訪 立委陳柏惟 林昶佐 陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒至7月12日，是否能如期解封仍是未知數。中央選舉委員會今（2）日舉行委員會議，審查通過楊文元先生領銜提出第10屆立法委員（臺中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，定於8月28日（星期六）舉行投票。

中選會表示，第10屆立法委員臺中市第2選舉區原選舉區選舉人總數29萬1,122人，法定連署人人數應為2萬9,113人以上。該罷免案原連署人人數4萬3,979人，符合規定人數3萬6,073人，不符合規定人數7,906人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告。

中選會指出，今日委員會議除決議該罷免案宣告成立外，也討論通過該罷免案定於110年8月28日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會進一步表示，該罷免案之投票日期、投票起、止時間，依公職人員選舉罷免法第85條規定，將於被罷免人提出答辯書期間屆滿後5日內發布之罷免公告中載明，至是否改定投票日期，該會將於發布罷免公告後，再提委員會議審議。

中選會另指出，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：

(一) 110年7月2日 罷免案成立之宣告
(二) 110年7月12日前 被罷免人提出答辯書
(三) 110年7月15日前 發布罷免公告
(四) 110年8月8日 投票人名冊編造完成
(五) 110年8月18日至8月27日 辦理公辦電視罷免說明會
(六) 110年8月24日前 公告罷免投票人人數
(七) 110年8月28日 投票、開票
(八) 110年9月3日前 審定罷免投票結果
(九) 110年9月3日 公告罷免投票結果
(十)110年12月24日 公告公民投票結果

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