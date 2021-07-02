快訊／中選會決議：4大公投案延至12月18日投票

▲全國三級警戒至7月12日，公投恐涉大規模跨區移動。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

全台三級警戒持續至7月12日，是否能如期解封仍是未知數，中選會在徵詢指揮中心以及地方政府意見後，今（2日）開會研議，決定8月28日公投延後至12月18日。

8月28日原預計有4項公投案登場，分別為「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。

根據中選會報告，以國外實施經驗來看，在疫情趨緩、降低防疫管制強度後，遇到國家重要節日或舉行投票，因人流移動及群聚，造成另一波疫情高峰的情形常見。例如印度4月照常舉辦邦議會議員選舉，造成疫情失控，人民及國家付出慘痛代價的殷鑑不遠，不可不慎。

報告指出，疫情期間至少有101個國家及地區維持舉辦全國性選舉或公投；並採行多元投票方式，如郵寄投票、提前投票、代理投票、禁止政治集會活動、限制集會參加人數等；另外，也控制排隊人潮、延長投票時間等。

報告表示，公投投開票作業能否進行，關鍵在於疫情發展及管控，因參與投票涉及大規模跨區及人流移動，影響投票權人及投開票所工作人員健康安全，以及疫情會否因此擴散而更形惡化。

報告指出，投票權人如果確診、居家隔離、居家檢疫，將不得進入投票所投票。但若疫情持續嚴峻，確診、居家隔離、檢疫人數將持續增加，恐影響投票權益，其他投票權人因擔憂增加感染風險，而不出門投票，「如期辦理投票恐造成不正確之結果」。

報告說明，疫情若維持三級警戒，或因疫情因素於第二級及第三級之間調整，恐影響投開票所場地所有人出借意願，以及現任公教人員及一般民眾擔任投開票所工作人員意願。

報告表示，110年全國性公投投票權人預估超過1980萬人，投開票所工作人員預估27萬925人，返鄉投票涉及大規模跨區、人流移動，是否因此增加疫情傳播風險、造成另一波疫情高峰，增加國家防疫負擔，須納入考量。

報告亦指出，居家隔離、居家檢疫者違反規定，或是無症狀感染者前往投票，仍會使投票權人及投開票所工作人員暴露於感染風險，而致發生不可預知的風險及嚴重後果也須考量。

▼中選會李進勇公告公投延期。（圖／中選會提供）