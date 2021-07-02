豆漿伯足跡黑白講害慘自助餐店　他力注暖流供餐厝內ㄟ便菜飯

▲網銀基金會推出「厝內ㄟ便菜飯」免費供餐計劃。（圖／網銀基金會提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

全國疫情三級警戒至今已近2個月，不少民眾被迫失業停工而影響經濟收入，一家溫飽都有困難；網銀基金會邀集數家餐食業者合作，即起推動免費供餐計劃，其中一家即為先前無端遭不實疫調者「豆漿伯」波及的大里區圓通自助餐，儘管生意狂掉7成，仍熱心投入供餐活動，一起提供有需求者「厝內ㄟ便菜飯」，在防疫寒冬中注入暖流。

原為案1591的台中市大里區68歲「豆漿伯」，因PCR二採結果「由陽轉陰」，排除感染可能，但因接受疫調時做不實陳述，造成周圍居民、學生恐慌，最後遭台中市衛生局開罰6萬元；同樣位於大里區的圓通自助餐店，即為「豆漿伯」謊稱的足跡點之一。

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▲▼網銀基金會推出「厝內ㄟ便菜飯」免費供餐計劃。（圖／網銀基金會提供）

該店員工董素琴表示，「豆漿伯」明明在北屯送便當，卻謊稱是圓通自助餐店員工、天天來上班，當時被迫停業3天，大家都在等快篩結果，真的很難熬；即使6月1日復業，生意仍掉了7成，整個6月都賠錢，老闆只好請其他員工先去找別的工作，等生意回復後再回來，目前員工只剩3人。

網銀基金會執行董事陳大鈞表示，基金會長期關注並致力於弱勢兒童教育扶助與關懷，因此主動找上店家洽談合作，在網銀國際全力支持與善款挹注下，期盼透過免費供餐活動，為店家和有需要的民眾都注入一道道暖流。

網銀基金會指出，「添添溫飽『厝內ㄟ便菜飯』」免費供餐計劃的對象不限為低收入戶或中低收入戶，只要個人評估有需求者，皆可登記領取；執行期間自7月1日起，截止時間以基金會公告為主，詳情可洽官網：http://wanin-fund.org.tw/。



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