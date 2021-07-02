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英首例！40歲男情慾衝刺「陰莖90度斷了」　醫曝這些體位最常出事

▲▼ 英國40歲男子陰莖骨折 。（圖／翻攝自《英國醫學期刊》（British Medical Journal））

▲依據MRI掃描，醫師發現患者陰莖右側有一處3公分長的垂直受傷處。（圖／翻攝自《英國醫學期刊》）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國約克郡一名40歲男性先前與伴侶展開一段激烈情慾交流，但沒想到就在情緒嗨到最高點朝對方猛攻的同時，下體撞向伴侶會陰處，導致他的陰莖當場垂直骨折。此案例是英國已知垂直陰莖骨折的首例，並被刊登在《英國醫學期刊》（British Medical Journal）。

綜合每日郵報等英媒報導，該名男子當時下體撞向伴侶的會陰處，也就是肛門與生殖器之間的位置，導致陰莖逐漸腫脹，呈現垂直骨折。依據MRI掃描，醫師發現患者的陰莖右側有一處3公分長的垂直受傷處。現已知他就醫後的手術相當成功，並於受傷6個月後恢復正常性行為，且術後陰莖勃起的狀況與受傷前相同，沒有陰莖彎曲或出現明顯疤痕。

這起案例被刊登在《英國醫學期刊》（British Medical Journal），論文撰寫者並未說明男子當時發生性行為的體位，但已知最常發生陰莖骨折的姿勢為背後式（doggy style）及男性在上（man on top）。專家表示，此個案相當罕見，因為先前有紀錄的陰莖骨折個案並非呈現垂直。

事實上，男人勃起時的堅挺部分就是「陰莖白膜」，這是陰莖皮膚下一個很硬的組織，在有性衝動時，血液會灌入陰莖海綿體，而陰莖白膜就像護城牆一樣包覆海綿體，充血越多越硬。而陰莖骨折就是「陰莖白膜破裂」。

文中提到，一旦發生任何陰莖骨折的狀況時，必須在24小時內接受治療，否則可能導致永久性勃起功能障礙等併發症。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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