快訊／環南確診13人住新北市！侯友宜：北農群聚達144新北人

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增58例COVID-19確定病例，分別為57例本土及1例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。新北市長侯友表示，北農、環南市場確診者中，有144人居住於新北市，今日環南41人確診中有13人住在新北市。

侯友宜表示，感染源為北農的有84人，環南市場60人，總篩檢5664人，其中有10人為快篩陽性。他強調，針對環南今日有41人確診，雙北一定會共同面對，也呼籲有接觸史的民眾可至新北市39篩檢站做快篩。

侯友宜說，面對新一波的環南市場的群聚，就像上次那一波一樣，新北市一定會對台北市的北農、環南所造成的群聚事件共同承擔、面對來解決問題，大家一起努力。

根據侯友宜公布今日確診案例，板橋5例，新莊3例，新店、三峽、永和、五股、泰山、汐止淡水皆為1例，累計6520人，4934人已經解除隔離，其中，仍以家戶感染為最大宗、職場感染為其次，三峽及板橋各有1人感染源不明。

指揮中心表示，今日新增之57例本土病例(其中22例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為25例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月1日。個案分布以臺北市29例最多，其次為新北市15例、新竹縣4例、桃園市及基隆市各3例、臺中市2例、新竹市1例；其中28例為已知感染源、6例關聯不明、23例調查中，相關疫情調查持續進行中。