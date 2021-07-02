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晚上8點「發疫情簡訊」　環南市場41人確診Ct值曝光！

▲▼莊人祥（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲莊人祥表示晚上才會發送簡訊！（圖／ETtoday新聞雲直播）

記者劉維榛／綜合報導

今（2）日本土新增57例與15死，不過大家更關注的是環南市場群聚案，指揮中心預計下午5時前完成確診者疫調，至於會匡列多少人？幾點發送疫情警示簡訊？發言人莊仁祥回應，目前能在匡列中，「預計晚上8點才有辦法發送」。

為了防堵環南市場群聚再擴大，指揮中心與北市成立聯合前進指揮所，關於41人PCR陽性，目前相關單位已在調查匡列人數。不過，莊仁祥回應，匡列預計5點完成，簡訊最快會在8點發送，屆時內容如下：

[疫情警示]如您曾至環南市場，且6月8日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

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而發送範圍曝光：

北至：萬板大橋

東至：西藏路

南至：華翠大橋

西至：環河快速道路

指揮中心強調，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴外科口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。

▲▼北市環南市場PCR篩檢41人陽性 今起大清消 臨時請出攤商消毒 攤商不滿抗議 副市長黃珊珊到場關切。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環南市場41人陽性多屬無症狀或輕症。（圖／記者屠惠剛攝）

至於41確診者症狀部分，揮中心副指官羅一鈞表示，疫調傍晚才會詳細出爐，目前沒有詳細的資訊，推測沒有重症者。由於41人都是PCR篩檢，羅一鈞表示，有12人Ct值30以上，等於剩下29人都是Ct值30以下，其中有16位Ct值介於15至20，而羅一鈞坦言「不管患者有無症狀，傳染力比較偏高的狀況，比例也不算低。」

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