惡火狂燒奪4命！ 父子入住才1小時急逃命　他雙手炭黑還原現場

▲曾姓父子入住百香果商旅約1小時就聽見警報器大作，餘悸猶存描述回憶當下狀況。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、黃宥寧／彰化報導

彰化火車站前的喬友大樓昨（30）晚惡火，釀1名消防員殉職3名房客不幸罹難，這也是喬友大樓第4次發生火警，且最嚴重的一次，消防人員花費9個小時才將火勢撲滅。入住防疫旅館的曾先生1日帶著兒子返回現場拿行李，雙手炭黑且餘悸猶存地回憶昨晚經過。

發生在30日晚間7時48分的火災，順利逃生的房客，1日下午陸續返回現場收拾個人物品。從大陸返台曾先生向記者表示，30日晚間6點多與兒子入住該防疫旅館9樓，剛到1個小時，就聽見「火災警報，前往疏散...」後面就聽不清楚，當下他以為應該是演習，但仔細一聽竟是「火災警報」，並立刻將門打開，沒想到迎面而來竟是一陣煙味。

▼曾先生因返回現場收拾行李，雙手呈現黑黑。（圖／記者鄧木卿攝）

當下還不到8點，曾先生兒子剛洗完澡從浴室走出來，上衣還來不及穿，他便急忙拉著兒子「走！趕快衝下去」父子倆便拿著手機立刻往下逃，也成了第一位順利逃生的房客。

順利逃生到一樓的曾先生，當下抬頭往二樓看，本以為只有「燒二樓」應該沒事，直到10點多，被安排到其他防疫旅館才離開。回到另一間防疫旅館，本來睡得相當安穩，直到早上七點多起床看到新聞，看到竟然有人死掉，他低落的表示「我的心情馬上跌入谷底...消防員...很可惜。」

▼住防疫旅館其他房客，1日下午陸續返回現場收拾行李。（圖／記者鄧木卿攝）

受訪當下，一旁縣府人員不斷向現場記者表示，「為了你們安全請保持距離」，沒想到曾先生驚訝的回「我才擔心怕被傳染」他並委婉表示，因為他已經在大陸打了兩劑科興。

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