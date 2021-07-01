慈濟獲准採購500萬劑BNT！　陳時中：不會行政院一宣布就有進度

記者嚴云岑／台北報導

慈濟基金會今（1）日表示，政府將比照鴻海、永齡基金會、台積電模式，同意以專案辦理慈濟採購捐贈疫苗事宜。下午記者會中有媒體提問專案進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中笑道，「不會行政院一宣布就會有進度」，但確實與慈濟開過會，到目前為止都非常順利，雙方也可以更緊密合作。

慈濟基金會是國內率先喊出要捐贈疫苗的民間團體之一，隨著台積電、永齡基金會獲政府專案辦理，慈濟也喊話，盼能比照前述企業與民團的方式，參與捐贈500萬劑BNT疫苗。

針對慈濟的申請進度，行政院發言人羅秉成說，慈濟慈善基金會是在6月23日提出申請，有意願採購德國BNT原廠疫苗捐贈給政府。接著6月26日，總統也跟證嚴法師視訊表達感謝。接著6月28日，指揮中心也主動邀請慈濟基金會執行長來交換意見。

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疾管署署長周志浩表示，慈濟基金會執行長曾道疾管署拜會，彼此洽談愉快，對合作也有共識，願意一起來促成，行政院也認為雙方可以密切接續合作事項，到目前雙方都非常順利。

目前通過專案的有永齡基金會、台積電與慈濟，被問到稍早通過的台積電與鴻海是否有進度？上海復星是否會因台灣情勢願意讓步？以及兩企業採購的疫苗是否可於8、9月抵達？陳時中聽聞後停頓了半晌回應，「你問了一個我很難回答的問題，這是我們所期待的。」