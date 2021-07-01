陸國安部解密73年前「聽風者」工作報表　最後只來得及發「再見」

▲大陸國安部解密73年前地下情報員通聯檔案。（圖／翻攝長安劍微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院國安部國家安全部近日首度解密一份塵封73年的絕密檔案，內容為中共中央情報部電台《逐日工作報告表》。報表裡將中共上海地下電台情報員李白，負責傳遞情報的「峰台」最後發出的話語及抓捕之夜後發生的故事，全部攤在陽光下，供後世參考研究。

▲73年前中共地下情報員發報使用的逐日工作報表首度公開。（圖／翻攝長安劍微信公眾號）

中共中央政法委新媒體平台《長安劍》報導，這份電台《逐日工作報告表》，清晰記錄了李白烈士被捕當晚，中央情報部電台與李白電台「峰台」的最後通聯情況。

報告顯示，1948年12月30日零點，「他說我們聲音小，我們的另一份報正在發，忽然聽到他急促的出來拍，叫等一等，隨著就拍出『再見··· —·—』，時間是1:50，後來再也沒出來了。」當天零點到2點20分，西柏坡（中共中央總台）共抄收4份電報，發出1份電報。

報告表的「值班人」一欄，填著「將安」兩個字。據考證，「將」字代表的是當晚西柏坡電台的值守人員「李康將」，「安」則是當時的實習報務員。

▲負責接收地下情報員電報的李康將。（圖／翻攝長安劍微信公眾號）

李康將目前已93歲，她長期在中共的無線電台工作，直至1985年才從國家安全部退休。李康將回憶，「當年我被派到（中央）軍委電台，後來被派到總台（黨台），負責聯絡隱蔽戰線上的電報業務。」

李康將作為中共中央情報部電台的報務員，一直負責和上海「峰台」進行聯絡。雖然和上海的情報員未曾謀面，但長期的配合，讓她能準確把握李白的發報「性格」。

正因為雙方默契，李康將於1948年12月30日凌晨按約與「峰台」聯絡時，她敏銳地察覺這次收發電報的異常。李康將回憶，為了讓西柏坡電台能夠一次性抄收準確，「峰台」每次發報時都很慢，不過，當晚對方突然加快了速度，「發報的當中他突然停了，匆匆忙忙打出一個『等一等』的信號，不久，他匆匆忙忙又發了一個信號。滴滴滴、嗒嘀嗒。意思就是，再見。」

在連續寫下20多個「未聽到」後，關於「峰台」的記錄停留在1月23日，聯絡表上最後的記錄則是，「停止守聽。」最終，中共中央收到密電，「李白夫婦被捕，峰台被破。」再見成為李康將收到「峰台」的最後兩個字，也成為李白留給在歷史長河中的真實絕筆。

