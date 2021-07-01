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輕鬆運載「陸戰之王」　黃皮運-20換裝4台渦扇-20

▲▼運-20被拍攝到疑似換裝上4台渦扇-20發動機，將一舉把最大載重量推上66噸。（圖／翻攝自大陸網站）

▲運-20被拍攝到疑似換裝上4台渦扇-20發動機。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

可望擺脫俄製發動機限制，最新照片指出運-20大型運輸機疑似換裝上4台新型的渦扇-20大涵道比發動機。外界認為，這顆讓解放軍千呼萬喚「陸製心臟」很快就會定型並投入量產，一舉讓運-20的最大載重量推上66噸，可輕鬆運載99A或96式主戰坦克。

從曝光的圖片可以看到，一架編號為「7810」的運-20黃皮原型機疑似換裝上4台新型的渦扇-20進行測試。資料顯示，目前已服役的運-20使用俄製D-30KP-2發動機最大載重量約為52噸，未來換上渦扇-20不僅能不受限制自由生產，同時該大型運輸機還可實現最大起飛重量220噸、最大載重量66噸的數據。

當然能否運載被解放軍稱為「陸戰之王」的99A式主戰坦克，是運-20備受矚目的焦點。99A加掛大量爆炸反應裝甲後的戰鬥全重接近58噸，無論是否去掉爆炸反應裝甲和易拆結構，換發的運-20都能輕鬆裝載，讓陸軍重型裝甲部隊猶如插上翅膀，迅速空運抵達大陸境內任何有野戰機場的地方。至於另一款96式主戰坦克的重量則只有40噸左右，運載上將更加輕鬆。

▼習近平曾登上享有「陸戰之王」美譽的99A坦克。（圖／翻攝自新華網）

習近平視察中部戰區陸軍某師，登上享有「陸戰之王」美譽的99A坦克。（圖／翻攝自新華網）

運-20是目前中國最大型的軍用飛機，2013年1月26日完成首飛，2016年7月正式入列，並在隔年參加解放軍慶祝建軍90周年閱兵式。據了解，運-20最大飛行距離達到7800公里（人員運輸），不僅能承攬中國國內急難運輸，還可以進行亞洲地區的戰略、救援物資投送。

當然運-20近期最令人印象深刻的，無疑是去年2月馳援當時爆發新冠肺炎疫情的武漢。公開報導顯示，解放軍當時分別集結駐紮在四川成都市桑園鎮場站的西部戰區航空兵某師某團4架運-20，和駐紮在河南省開封縣的中部戰區某師某團2架運-20，共計6架的大型運輸機同時抵達，已證明該機已擺脫試驗部隊性質，走上一線執勤。

根據推測，目前運-20的裝備量落在25架左右，再加上20多架伊爾-76運輸機，大陸戰略運輸機的數量在50架之內，雖然在世界排名第三，但這些仍和美俄各自有超過150架以上C17、伊爾-76這樣同級別的大型運輸機，仍有巨大差距，更何況上述兩國還擁有更大的C5和安-124巨型運輸機。外界預估，解放軍空軍要走向戰略空軍，運-20的產量必須要在300架以上才能滿足需求。

▼解放軍運-20執行非戰爭軍事任務，運送物資與人員到武漢。（圖／翻攝自大陸軍網）

▲▼解放軍運-20執行非戰爭軍事任務，運送物資與人員到武漢。（圖／翻攝自大陸軍網）

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