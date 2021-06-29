印軍成功試射烈火-P彈道核導彈　解放軍傳邊境部署S-400導彈營

▲印軍成功試射烈火-P新型核導彈。（圖／翻攝環球軍事）

記者魏有德／綜合報導

印度國防部下轄的國防研究與發展組織（DRDO）推特（twitter）昨（28）日發文稱，成功試射一枚新一代「烈火-P」彈道導彈。印度國防部指出，烈火-P導彈可攜帶核彈頭，是「烈火」系列改良版，射程約1000-2000公里。此外，印媒近日也報導，解放軍於中印邊境的空軍基地升級改造後，部署多個S-400導彈營免受空中威脅。

▲解放軍位於中印邊境上的空軍機場傳出部署俄製S-400導彈營。（圖／翻攝環球軍事）

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）23日報導，解放軍在新疆和田空軍基地和西藏林芝空軍基地有兩個S-400導彈營存在，迫使印度的國家安全規劃者重新思考防空和反制措施。此外，武裝無人機、蜂群無人機、導彈和火箭彈技術都是解放軍防區外武器系統的一部分。

對此，印軍也將於2021年底自俄羅斯獲得5個營的S-400導彈系統，用以提升空中防衛能力。同時，印度國防部也著手改良烈火系列導彈，最新型的烈火-P導彈在奧里薩邦海岸的島嶼試射成功。

據了解，印度已經成功研發烈火-1至烈火-5等五種型號的導彈，射程從700公里到5000公里不等，射程最遠的烈火-5導彈，最大射程超過5000公里。印軍自2019年起，開始試驗核導彈夜間發射訓練，先後嘗試烈火-2和烈火-3導彈夜間試射，藉此強化核打擊力量的威懾力。